波士頓, Nov. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua是創新和智慧財產管理解決方案的領導性供應商,現再次接受由Hyperion Research於 2020 年最新出版的智慧財產管理 MarketViewTM 報告認可為具高度創新的市場領導者。Hyperion Research 是以分析主導,領導業界的市場研究公司,研究範圍涵蓋智慧財產管理市場。



報告認可 Anaqua AQX 平台為智慧財產商業管理 (IPBM) 和決策支援分析關鍵領域的市場領導者,報告指出:

智慧財產商業管理: AQX 今天為 IPBM 樹立標準,提供一系列可扭轉情勢的功能,將企業組織的法務、營運和事業利益關係人整合在一起,以辨別、因應、減輕和解決智慧財產所面臨的挑戰。

Hyperion 也針對 Anaqua 在客戶導向路線圖和人因導向使用者介面上的傑出表現,授予高度創新指名獎項:

客戶導向路線圖: 經過正式召集、來自不同層級、各自專注於特定產品領域並擁有營運歷史的客戶群評定 Anaqua 的產品路線圖具有高度創新能力。

Hyperion Global Partners 總裁 Eyal Iffergan 評論說: 「Anaqua 恪守智慧財產商業管理營運模式,並使其發揮在扭轉情勢上,提供一套可為企業彰顯智慧財產策略性價值,同時又可支援核心企業營運的解決方案。Anaqua AQX® 平台是為今天的智慧財產事業經理人所建立,提供先導性解決方案,設立輪廓清晰的新標準,使領導性企業組織可將智慧財產管理與他們更廣泛的商業策略保持一致。」

Anaqua 執行長 Bob Romeo 說道:「我們很高興能以我們最新、最先進的智慧財產管理平台保有龍頭地位,更重要的是,被公認為市場領導者,為業界和我們的客戶設立標準。對於能以此種方式受到認可和評價感到特別欣喜。我們的使命是協助企業組織運用智慧財產來達到企業成功,與我們的企業和法律事務所客戶緊密合作,發展並實施專注於企業的整合式端對端智慧財產管理解決方案。此次認可等於是為 Anaqua 的創新提供一道證明,我們對客戶,也對與我們客戶共同發展出的特別關係保持承諾。」

關於 Anaqua

Anaqua是整合、端到端創新和知識產權管理解決方案的優質供應商、提供服務的對象包括美國排名前 25 位專利申請者的 50% 以上、全球排名前 25 位品牌的 50% 以上、以及越來越多最享負盛名的前瞻性律師事務所。公司的全球業務總部位於波士頓、在歐洲和亞洲設有辦事處。Anaqua 的知識產權平台在全球各地獲得接近 100 萬名知識產權 行政人員、律師、律師助理、經理和創新者使用。其解決方案套件將最佳實踐工作流程與大數據分析和技術支援服務結合、以制訂一個旨在為知識產權策略提供資訊、支援知識產權決策和簡化知識產權操作的智能環境。如需關更多應訊、請瀏覽 anaqua.com 。

關於 Hyperion Research

Hyperion Global Partners 成立於 2009 年,是在法律專業領域公認的優質全球事業和科技顧問公司。Hyperion Research 為法律律師事務所、法務部門和其他法律服務組織提供建議,協助這些組織依據事實做出提升營運績效的明智決策。

Hyperion Research 是針對法務解決方案市場情報的業界領導性來源。專業領域領導人、創新人員和趨勢創造者無不仰賴 Hyperion Research 做為獨立市場研究、分析和建議服務的優質供應商。對於領導性趨勢,這些人在法務策略、營運和技術方面提供絕佳的前瞻性觀點。 Hyperion 每年進行以分析師為主的研究和標準制定,在候選的 10 套系統中選出 8 套。

如需詳細資訊,請造訪 www.hyperiongp.com。

