波士顿, Nov. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 市场领先的创新与智能财产管理解决方案提供商 Anaqua 在 Hyperion Research 最新发布的 2020 年 MarketViewTM IP 管理报告中再次被评为市场领导者和创新先锋,Hyperion Research 是一家拥有顶级分析师,在法律行业领先的 IP 管理市场调研公司。



该报告认可 Anaqua 的 AQX 平台是 IP 业务管理 (IPBM) 和决策支持分析关键领域的市场领导者,并表示:

IP 业务管理: AQX 为 IPBM 确立了当前的标准,提供一套变革型的功能组合,以整合组织的法律、运营和业务利益相关者,从而识别、解决、迁移并克服 IP 挑战。

AQX 为 IPBM 确立了当前的标准,提供一套变革型的功能组合,以整合组织的法律、运营和业务利益相关者,从而识别、解决、迁移并克服 IP 挑战。 决策支持分析: Anaqua 为 IP 管理提供卓越的分析功能,集内容和技术(HyperView 和 AcclaimIP)于一体,以提供支持 IP 决策的情境框架。

此外,Hyperion 还因其客户驱动路线图和角色驱动用户界面,而被冠以创新企业的称号:

客户驱动路线图: Anaqua 的产品路线图独具特色,由正式召集、多层客户群体牵头,每个客户群体致力于特定的产品领域和时间范围。

Anaqua 的产品路线图独具特色,由正式召集、多层客户群体牵头,每个客户群体致力于特定的产品领域和时间范围。 角色驱动用户界面: 强大的安全架构集成至创新管理功能中,可以带来高度个性化和量身打造的用户体验。

Hyperion Global Partners 总裁 Eyal Iffergan 评价道: “Anaqua 支持 IP 业务管理运营模型并推动其转型,从而提供了一套解决方案,可在支持核心业务运营的同时,为企业实现 IP 战略价值。Anaqua 的 AQX® 平台将自身定位为目前 IP 业务管理人员的先锋解决方案,为主要组织如何结合 IP 管理及其更加广泛的业务战略,设立了崭新的高标准。”

Anaqua 的 CEO Bob Romeo 说道:“凭借我们最新推出和最先进的 IP 管理平台,我们依旧稳居市场第一位,而更重要的是要成为公认的市场领导者 - 确立了行业和客户标准。我们很高兴以这种方式获得认可和赞扬。我们的宗旨是帮助组织将 IP 转化为业务上的成功,与我们企业和律师事务所客户密切协作,以开发和实施集成式、端到端、以业务为中心的 IP 管理解决方案。这一认可证明了 Anaqua 的创新努力,我们对客户的承诺,以及我们与客户群体所建立的特殊关系。”

关于 Anaqua

Anaqua是一家一体化端到端创新和知识产权管理解决方案优质提供商、所服务的客户 包括半数以上的美国排名前25的专利申请人、半数以上的全球前25大品牌、以及越来越多 极富声望且最具前瞻性的律师事务所。公司的全球运营总部位于波士顿、在欧洲和亚洲设有 办事处。Anaqua的知识产权平台获全球近一百万知识产权高管、律师、律师助理、管理者 和创新者所采用。其解决方案套件将最佳实践工作流程与大数据分析和科技支持的服务相结合、创造了一个智能环境、旨在为知识产权战略提供信息、从而支持知识产权决策并简化运营。 要获知更多信息、请访问 anaqua.com 。

关于 Hyperion Research

Hyperion Global Partners 成立于 2009 年,是法律界公认的全球领先的商务和技术咨询机构。Hyperion Research 建议律师事务所、法务部及其他法律服务组织,针对如何提高运营绩效做出以事实为基础的明智决策。

Hyperion Research 是行业领先的法律解决方案市场情报来源。该行业的领导者、创新者和趋势引领者已经开始依赖 Hyperion Research,将其作为独立的市场研究、分析和咨询服务主要供应商。他们为法律战略、运营和技术的主要趋势提供独到的见解。 每年,Hyperion 以分析师为基础的研究和基准管理促成 每10 套系统中选出 8 套的系统选择。

更多信息,请访问 www.hyperiongp.com。

