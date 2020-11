CGG Termine l’Acquisition 2020 de la Plus Grande Etude OBN Multi-Clients de la Partie Centrale de la Mer du Nord



Paris, France – le 26 novembre 2020

CGG et Magseis Fairfield annoncent ce jour avoir terminé l’acquisition 2020 de la plus grande étude multi-clients de données sismiques fond de mer (OBN) jamais réalisée dans la partie centrale de la Mer du Nord (CNS). Démarrée en mars dernier, cette étude a suscité un vif intérêt de la part de l'industrie et bénéficie d'un important préfinancement des clients. Environ 1.650 km2 de données à déports longs et champ azimutal complet ont été acquises. Les premières images devraient être disponibles au premier trimestre 2021 et les images finales au quatrième trimestre 2021. D'autres extensions de l’étude Cornerstone OBN sont en cours d’évaluation pour 2021.

Couvrant deux zones à très fort potentiel du plateau continental britannique, l’acquisition 2020 de la campagne sismique Cornerstone OBN a représenté un total de 813 000 heures-hommes avec zéro incident avec perte de temps (LTI). Les technologies d’imagerie de pointe seront mises en œuvre pour obtenir un changement radical de la qualité de l’image finale, une caractérisation détaillée des réservoirs et une meilleure compréhension géologique afin de poursuivre le développement des champs existants.

Cette étude a été conçue pour relever les défis d’exploration plus profonde et plus risquée du Jurassique et du Trias, dans des conditions de haute pression et de haute température et en présence de processus structuraux complexes des mouvements du sel Permien. Les données sismiques recueillies bénéficient d’un champ azimutal complet, d’une couverture supérieure et de données à déports plus proches. Elles permettront d’améliorer considérablement l’illumination en profondeur, de supprimer le bruit et de clarifier l’image des flancs abrupts et l'architecture complexe créée par le diapirisme salifère.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de pouvoir annoncer la fin de l’acquisition 2020 de notre étude Cornerstone OBN et souhaitons féliciter les équipes CGG et Magseis Fairfield pour leurs excellentes performances opérationnelles et HSE, en particulier dans le contexte actuel de Covid-19. Ce nouveau jeu de données haut de gamme OBN complétera notre étude multi-clients Cornerstone pour fournir à nos clients les meilleures informations disponibles en amont de la 32ème mise aux enchères du Royaume-Uni et permettre à la « Oil & Gas Authority » d’accélérer la reprise économique de cette région. »

A propos de CGG :

CGG ( www.cgg.com ) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 4 600 employés dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, de services et d'équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

