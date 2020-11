November 26, 2020 01:35 ET

November 26, 2020 01:35 ET

TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 26.11.2020 KLO 8:35





Aikaisemmin 23.7.2020 antamassaan tiedotteessa yhtiö antoi seuraavanlaisen ohjeistuksen vuoden 2020 näkymästä:



”Poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen vaikutuksia loppuvuodelle on tällä hetkellä vaikea arvioida tarkasti. Yhtiön tekemien skenaarioiden mukaisesti operatiivinen tulostaso voi vaihdella merkittävästi. Yhtiö arvioi vuoden 2020 operatiivisen tuloksen olevan positiivinen. Tyypillisesti valtaosa yhtiön operatiivisesta voitosta syntyy ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vuonna 2019 Trainers’ House teki operatiivista liikevoittoa 634 tuhatta euroa”.



Trainers’ Housen vuoden 2020 liiketoiminnan tulos on tähän mennessä kehittynyt hyvin. Samanaikaisesti yhtiö tunnistaa markkinassa Covid-19 –pandemian toisen aallon ja tämän aiheuttaman taloudellisen toimeliaisuuden heikkenemisen takia kasvaneita riskejä, mistä syystä arvioihin sisältyy normaalia enemmän epävarmuutta. Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 operatiivinen tulos on edellistä vuotta parempi.



TRAINERS' HOUSE OYJ



HALLITUS



LISÄTIEDOT



Arto Heimonen, toimitusjohtaja, puh. 0404 123 456

Saku Keskitalo, talousjohtaja, puh. 0404 111 111





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset mediat

www.trainershouse.fi – Sijoittajille