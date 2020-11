Vincit Oyj

Yhtiötiedote 26.11.2020 kello 9:00

Muutoksia Vincit Oyj:n johtoryhmässä

Petri Suhonen on nimitetty yhtiön myyntijohtajaksi 1.12.2020 alkaen. Nykyinen myyntijohtaja Jarkko Järvenpää jatkaa johtoryhmän jäsenenä uutena vastuualueenaan Vincitin kansainvälistymisstrategia, kansainvälinen liiketoiminta ja sen kehittäminen sekä Vincitin tarjooma.

Vincitin johtamismallin ja –rajapintojen kehittämisestä sekä strategisten kyvykkyyksien johtamisesta vastaava Head of Leadership development Johanna Pystynen siirtyy 1.12.2020 lukien Vincit Oyj:n tytäryhtiön Future Leadership Lab Oy:n toimitusjohtajaksi vastaamaan Vincit LaaS -liiketoiminnasta ja täten jättää konsernin johtoryhmän. Johannan tehtävät johtoryhmässä ottaa haltuunsa Saana Rossi, joka liittyi johtoryhmään vuoden alussa.

Petri Suhonen on toiminut Vincitin myynnissä vuodesta 2014 alkaen. Suhosen vastuualueina ovat olleet julkishallinnon liiketoiminta, strategisten asiakkuuksien kehittäminen ja yrityksen uusmyynnin kehittäminen. Ennen siirtymistään Vincitille Suhonen on työskennellyt vuodesta 2001 alkaen e-Brosilla, Systeamilla ja Solitalla ohjelmistokehityksen, projektinhallinnan, myynnin ja konsultoinnin tehtävissä.

Myyntijohtaja Petri Suhonen: “Vincit on ollut minulle ensimmäisestä työpäivästä alkaen enemmän kuin työ. Se on ollut minulle elämäntapa. Otan myyntijohtajan tehtävät vastaan kiitollisuutta ja intoa huokuen. On upeaa päästä edelleen kehittämään tätä huikeaa yritystä yhdessä meidän mahtavien tyyppien kanssa ja jatkaa aiemmin Jarkon viitoittamaa tietä.”

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Kiitän sydämestäni Johannaa lähes kymmenen vuoden panoksesta Vincitin johdossa. Tänä aikana yhtiön koko on kymmenkertaistunut, joten Jossulla on ollut melkoinen urakka pitäessään Vincitin johtamismallin mukana menossa. Puhumattakaan siitä henkilökohtaisesta sparrauksesta, josta olen saanut nauttia ja jonka myötä olen kasvanut ihmisenä valtaisasti. Emme ole enää pitkään olleet työkavereita vaan ystäviä. On upeaa, että lähdet edistämään pitkälti ansiostasi syntynyttä Leadership as a Service -mallin maailmalle vientiä ja otat vastaan LaaS -liiketoiminnasta vastaavan tytäryhtiömme toimitusjohtajan position. Toivotan sen kanssa kaikkea hyvää.

Tässä yhteydessä toivotan tervetulleeksi johtoryhmään Peten, joka sovittaa jalkaansa Jarkolta vapautuneet myyntijohtajan saappaat Jarkon keskittyessä Vincitin kansainvälistymisen kiihdyttämisen. Pete tunnetaan sinnikkäänä kylmäsoittajana, verrattomana visiönäärinä ja tulevaisuuden tunneilmaston meteorologina. Olen luottavainen, että tämä tutkapari vie Vincitin kohti menestystä niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin ympyröissä.”

Vincit Oyj:n johtoryhmä 1.12.2020 alkaen:

Mikko Kuitunen, toimitusjohtaja

Jarkko Järvenpää, kasvujohtaja

Lasse Lundén, strategiajohtaja

Saana Rossi, henkilöstöjohtaja

Petri Suhonen, myyntijohtaja

Marko Tarkiainen, operatiivinen johtaja

Niklas Wasenius, talousjohtaja

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Mikko Kuituselle.

