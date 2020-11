AS Nordecon koos tütarettevõttega Nordecon Betoon OÜ (brändinimi NOBE) ühispakkujatena sõlmisid Öpiku Majad OÜ-ga töövõtulepingu Alma Tominga nimelise ärimaja ehitamiseks Ülemiste Citysse asukohaga Sepise 7, Tallinn. Rajataval LEED kuldsertifikaadiga büroohoonel saab olema 11 maapealset ja üks maa-alune korrus ning selle suletud netopinnaks kujuneb 22 400 m2.

Tööde maksumus on üle 22 miljoni euro, millele lisandub käibemaks, ning need viiakse lõpule 2022. a lõpuks.

