Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

DK-1007 København K

Århus, den 26. november 2020

Fondsbørsmeddelelse nr. 166

Prime Office deltager i udbud af to byggefelter til boliger på Indre Aarhus Ø.

Aarhus Kommune har i september 2020 foretaget et offentligt udbud af to byggefelter B og C på Indre Aarhus Ø i henhold til gældende lovgivning. Der kan forventeligt opføres op til henholdsvis ca. 14.000 og 15.000 etagem2 på byggefelt B og C.

Det er Aarhus Byråd der endelig træffer beslutning om valg af projekt og byggeri.

Prime Office A/S har samarbejdet med Aarsleff A/S omkring projektet, og det er planen at Aarsleff A/S skal være totalentreprenør på byggeriet.

Prime Office A/S samarbejder med følgende arkitekt-team: SUDER+Lassen architects Aps v. John Foldbjerg Lassen. Concept Aps v. Morten Schmidt. HB Arkitekter v. Henriette Byrge og PAX architects v. Mads Rudi Lassen og Thomas Bossel.

Selskabets adm. direktør Mogens Møller udtaler i den forbindelse:

”Som aarhusianer er det en stor glæde at have mulighed for at arbejde med et byggeprojekt, hvor målet er at leje ud til børnefamilier, den ældre borger eller den studerende i en attraktiv bolig på havnen i Aarhus. Vi ønsker at gennemføre et projekt som sætter grønne omgivelser, børnevenlighed og socialt ansvar i højsædet”.

Om Prime Office A/S

Prime Office blev børsnoteret i 2008 og selskabet er stiftet og har hovedsæde i Aarhus. Selskabet har en balance på 3,1 mia. DKK og ejer ejendomme i Nordtyskland med et samlet areal på ca. 286.000 m2, hvoraf ca. 220.000 m2 er boliger.

Koncernen har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive kontor- og boligejendomme med en god beliggenhed. Ejendommene er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere.

Kontaktinformation

Mogens Vinther Møller

Adm.direktør

Tlf: +45 87338989

info@primeoffice.dk

Vedhæftet fil