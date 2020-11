Pressmeddelande (MAR)

Malmö, 26 november 2020

FDA identifierar unik kod för CADScor®

Efter gårdagens meddelande och ytterligare analys av godkännandet från det amerikanska läkemedelverket, Food and Drug Administration (FDA), meddelade idag Acarix AB att FDA givit marknadsgodkännande av CADScor®System i USA med en ny generisk enhetskod: Coronary artery disease risk indicator using acoustic heart signals. Acarix är det enda företaget på marknaden som har beviljats denna kod.

I godkännandet från FDA definieras CADScor® som ett hjälpmedel vid hjärtanalys och diagnos som en riskindikator för kranskärlssjukdom. En produkt som med hjälp av akustiska signaler registrerar hjärtljud och vibrationer för att beräkna en patientspecifik riskkod vilken indikerar förekomst av kranskärlssjukdom.

”Vi är ensamma på marknaden i den här produktkategorin. Detta är en möjlighet som ger oss förutsättningarna att tillsammans med kliniker och samarbetspartners skapa ett nytt segment och en ny klinisk standard på marknaden.” säger Per Persson, vd för Acarix.

”Med marknadsgodkännandet och den nya koden kan vi nu påskynda de kommersiella förberedelserna gällande ersättningsprocessen såväl som vårt sökande efter potentiella kommersiella partners”, säger Per Persson.

