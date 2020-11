Admiral Markets AS-i nõukogu nimetas uueks ühingu juhatuse liikmeks Victor Gherboveti alates 23.11.2020. Admiral Markets AS-i juhatusse kuuluvad alates 23.11.2020 neli liiget: Sergei Bogatenkov, Victor Gherbovet, Dmitri Lauš ja Jens Chrzanowski.



Victor Gherbovet liitus ettevõttega juba 2008. aastal ning ta kuulub Admiral Markets Group AS juhatusse alates 2017.aastast. Samuti on ta Admiral Markets UK Ltd juhatuse liige. Admiral Markets AS aktsiaid Victor Gherbovetile ei kuulu.