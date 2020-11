MONTRÉAL, 26 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir d’annoncer la complétion de plusieurs travaux d’exploration sur ses projets actifs en Abitibi. Ces projets aurifères sont situés dans la bande de Detour Lake (failles Sunday Lake et Lower Detour), dans le secteur au sud-ouest de Chapais, ainsi que le long de la prolifique faille Cadillac.



Dans la bande de Detour Lake, plusieurs travaux d’exploration ont été complétés cet automne, incluant du forage sur le projet Samson, des levés géophysiques et géochimiques sur les projets Gaudet-Fénélon et La Peltrie qui sont en partenariat avec Probe Metals Inc. (« Probe »), ainsi que des travaux de compilation et de ciblage sur le projet Casault, qui est en partenariat avec Wallbridge Mining Company Ltd. (« Wallbridge »). Des travaux de forage ont également été complétés avec Mines Agnico Eagle limitée (« Agnico Eagle ») sur le projet Maritime-Cadillac ainsi que des travaux de décapage sur le projet Lewis situé au sud-ouest de Chapais.

Avec les délais actuels au niveau des laboratoires d’analyses, tous les résultats d’analyses de ces différents programmes d’exploration sont attendus vers le début du mois de décembre.

Faits Saillants :

Deux (2) sondages ( 1 311 m) complétés sur Maritime-Cadillac

Sept (7) sondages ( 1 810 m) complétés sur Samson – Golden Delilah

Levés géophysiques et géochimiques complétés sur La Peltrie et Gaudet-Fénélon

Décapage complété sur un nouvel indice aurifère sur Lewis

Résultats d’analyses attendus vers le début décembre pour tous ces programmes

Plusieurs programmes de forage à venir à l’hiver 2021 avec un minimum de 5 000 mètres

Faille de Cadillac

La propriété Maritime-Cadillac, qui est en coentreprise entre Mines Agnico Eagle limitée (51%) et (« Agnico Eagle »), et Midland (49%), est située le long de la faille Cadillac en Abitibi, au Québec.

Une campagne de forage consistant en deux (2) sondages totalisant 1 311,0 mètres, a été complétée cet automne sur la propriété Maritime-Cadillac JV en partenariat avec Agnico Eagle. Ce programme de forage incluait un sondage (121-20-41) d’une longueur de 879,0 mètres qui testait l’extension en profondeur le long de la plongée de la zone Dyke Est à une profondeur verticale de 700 mètres. Ce sondage a recoupé à la cible visée, soit une intrusion intermédiaire sur une longueur d’environ 15 mètres et qui est altérée en biotite-carbonates-chlorite et qui est minéralisée avec jusqu’à 2% de Py-Po, traces d’Aspy entre les profondeurs de 761,5 à 776,5 mètres.

L’autre sondage de ce programme a été complété à une profondeur finale de 432,0 mètres et avait comme objectif de tester deux zones aurifères parallèles associées les contacts entre des roches volcaniques mafiques et des schistes ultramafiques à talc-chlorite-carbonates (Zone Sud et Zone Nord), qui avaient été identifiées en forage au sud de la zone Maritime-Cadillac dans un secteur peu travaillé historiquement. Le sondage 121-20-40 a recoupé une alternance de roches volcaniques mafiques avec des sédiments qui sont localement altérés en biotite et minéralisés jusqu’à 2-3% de Py-Po sur des intervalles métriques et au niveau des zones de contacts des roches volcaniques (Sud et Nord) et des schistes ultramafiques.

Bande de Detour Lake

Sur le projet Samson qui est détenu à 100% par Midland, une deuxième campagne de forage a été complétée en début octobre. Cette campagne faisait le suivi sur la nouvelle découverte aurifère appelée Golden Delilah découverte à l’été de 2020. Cette nouvelle découverte consiste en une veine de quartz-albite de 1,60 mètre (selon l’axe des carottes) encaissée dans des roches intrusives ultramafiques et ayant retourné une teneur de 99,1 g/t Au, 71,3 g/t Ag et 0,17% Pb sur 0,40 mètre de 106,45 à 106,85 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 1er septembre 2020).

La campagne de forage complétée en début octobre comprenait un total de sept (7) sondages totalisant 1 810,0 mètres. De ce programme, trois (3) sondages ont testé les extensions de la zone Golden Delilah sur une maille de 50 mètres alors que trois autres sondages ont testé l’extension possible de la faille Golden Delilah respectivement à 500 m à l’ouest et à 350 et 550 mètres au sud-est. L’autre sondage a testé une anomalie de polarisation provoquée à environ 850 mètres au sud-est de Golden Delilah. Un programme de forage d’un minimum de 2 000 mètres est planifié pour l’hiver 2021. Ce programme de forage testera les extensions latérales et en profondeur de la structure aurifère Golden Delilah.

Le projet Casault, qui est actuellement sous entente d’option avec Wallbridge, est situé le long de la faille Sunday Lake à environ 40 kilomètres à l’est de la mine Detour Lake. En 2017, Midland avait fait la découverte de la zone Vortex, un important système aurifère associé avec des intrusions alcalines. Wallbridge complète présentement une compilation exhaustive à l’échelle de la propriété afin de finaliser les prochaines cibles de forage qui feront partie d’un programme de forage qui est planifié pour la fin de l’hiver 2021. Wallbridge investira un montant minimum de $750 000 en travaux exploration avant le 30 juin 2021 ( engagement ferme de la première année).

Le projet Gaudet-Fénélon est détenu en coentreprise à 50 % par Midland et à 50% par Probe. Les travaux géophysiques réalisés à l’été de 2020 comprenaient un nouveau levé PP OreVision de 42,5 kilomètres couvrant un domaine structural similaire à celui de la zone aurifère Fénélon-Tabasco-Area 51 de Wallbridge. L’interprétation du levé PP OreVision complété à l’été de 2020 montre plusieurs axes de hausses de chargeabilité qui sont souvent combinés avec des hausses de résistivité. Des cibles aurifères classées de haute priorité sont situées dans des secteurs jugés favorables étant localisés dans des zones de plus grande complexité structurale. Ces complexités sont principalement causées par une densité plus élevée de structures orientées NO-SE, E-O et ENE. De plus, un programme d’échantillonnage géochimique à l’échelle de la grille PP est également en cours. Un programme de forage est planifié pour l’hiver 2021 afin de tester les meilleures cibles combinant des anomalies géophysiques, géochimiques et des complexités structurales.

Le projet La Peltrie qui est détenu à 100% par Midland, est actuellement sous entente d’option avec Probe. Ce projet est situé au sud de la faille Lower Detour à environ 25 kilomètres au sud-est du gîte Zone 58N. Toute la partie nord du projet La Peltrie couvre un secteur à fort potentiel pour contenir des minéralisations aurifères associées à des failles subsidiaires de type Zone 58N. Un levé magnétique de haute résolution ainsi qu’un levé géochimique sont actuellement en cours afin de définir les secteurs prioritaires qui feront l’objet de travaux géophysiques additionnels (PP) et de forage à l’hiver prochain. Probe investira un montant minimum de $500 000 en travaux exploration avant le 31 juillet 2021 ( engagement ferme de la première année).

À la suite d’une réévaluation du potentiel de la propriété Jouvex complétée récemment par Midland, deux principaux secteurs sont maintenant ciblés pour les prochains travaux d’exploration. Le premier secteur ciblé consiste en une structure orientée NO-SE, appelée la faille Casa Berardi Nord, qui peut être suivie sur plus de 10 kilomètres sur Jouvex et qui marque localement le contact sud des sédiments du Groupe de Taïbi. L’autre secteur favorable ciblé correspond à un linéament structural régional orienté Est-Ouest et visible sur plus de 65 kilomètres à partir de la mine Casa Berardi. Ce linéament peut être suivi sur plus de 15 kilomètres dans la partir nord de la propriété Jouvex et il marque localement le contact nord des sédiments du Groupe de Taïbi. Midland évalue présentent la possibilité d’aller tester plusieurs nouvelles cibles de forage qui sont bien situées à proximité d’indices aurifères historiques localisés à proximité de ce linéament est-ouest. Ces cibles de forage consistent principalement en des anomalies de polarisation provoquée (PP) situées directement dans l’extension des indices aurifères historiques.

Secteur de Chapais

Au cours du mois d’octobre, des travaux de décapage mécanique ont été complétés sur le projet Lewis sur les nouveaux indices aurifères qui avaient été découverts par prospection à l’été de 2020 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 15 octobre 2020). Ces nouveaux indices, espacés d’environ 400 mètres, avaient été découverts en surface dans la partie nord-ouest du projet Lewis, à environ 8 km au nord-est de l’ancienne mine du Lac Shortt. Ces indices ont retourné plusieurs valeurs aurifères anomales en échantillons choisis avec des valeurs qui variaient entre 0,2 g/t Au et 2,1 g/t Au. Ces deux indices caractérisés par la présence de nombreuses veines de quartz-carbonates minéralisées en pyrite pourraient faire partie d’un même corridor orienté ENE qui n’a jamais été testé par forage. Au cours de l’hiver 2021, Midland complètera un levé géophysique (PP) couvrant cette nouvelle découverte. Un premier programme de forage sera également entrepris afin de tester les meilleures cibles géophysiques, géologiques et géochimiques.

Mises en garde :

Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il serait improbable qu’ils puissent représenter les teneurs moyennes des zones minéralisées.

Les épaisseurs vraies des intersections de sondages rapportées ne peuvent être déterminées avec l’information disponible actuellement.

Les minéralisations retrouvées à ces mines et gîtes énumérées ci-haut peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur les projets de Midland décrits dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Redevances Aurifères Osisko Ltée, SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

