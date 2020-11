SELSKABSMEDDELELSE nr. 6/2020

København, 26. november 2020

Gyldendal har i dag indgået aftale om køb af 100% af aktierne i Word Audio Publishing International AB, der udvikler og udgiver lydbøger i Sverige og Finland samt er på vej til andre europæiske lande. Word Audio Publishing International har i dag et katalog med ca. 1300 svenske titler og ca. 300 titler på andre sprog.

Gyldendals adm. direktør, Morten Hesseldahl, udtaler:

”Gyldendal har de seneste år søsat en række ambitiøse digitale projekter, som også rækker ud over det danske bogmarked. Derfor har vi et stykke tid været på udkig efter muligheder for at sætte yderligere fart på den digitale ekspansion. I Word Audio Publishing International har vi fundet et succesfuldt forlag med dygtige medarbejdere, stærke digitale kompetencer, et attraktivt forfatternetværk og et katalog af lydbøger, der skal være med at drive vores internationale ambitioner. Sammen med Word Audio Publishing International kan vi løfte vores danske, og nu også svenske, forfatteres fortællinger ud i verden. Det er både godt for forfatterne og for os”.





Transaktionen

Gyldendal køber 100% af aktierne i Word Audio Publishing International AB. For transaktionen gælder i øvrigt:

Transaktionen værdiansætter Word Audio Publishing International (enterprise value) til 100 mio. SEK. (ca. 70 mio. DKK)

Enterprise value svarer til 7 x justeret EBITDA (2019)

Købesummen erlægges kontant ved closing

Transaktionen gennemføres ved closing den 5. januar 2021 og med virkning pr. 1. januar 2021.

”Ud over gode vækstmuligheder på de skandinaviske markeder vurderes lydbogsaktiviteterne at have et betydeligt, internationalt potentiale. Word Audio Publishing International’s egne udviklingsplaner kombineret med en tilsvarende internationalisering af Gyldendals indhold forventes at give tocifrede vækstrater i Gyldendal-gruppens digitale lydbogsomsætning i de kommende år” siger Morten Hesseldahl.





Strategisk rationale

Med denne transaktion følger Gyldendal strategien om at søge vækstmuligheder i nye markeder med internationalt potentiale. Fremtidens handelspladser for bøger er i stigende grad digitale, og de digitale handelspladser er i stigende grad internationale.

Med opkøbet af Word Audio Publishing International opnår Gyldendal:

En styrket markedsposition med fremtidigt vækstpotentiale

Tilførsel af digitale kompetencer til udvikling af nye digitale formater, herunder ”audio first”

Et attraktivt katalog af digitale rettigheder

En platform for international ekspansion





Om Word Audio Publishing International AB

Word Audio Publishing International, der er beliggende i Malmö og blev grundlagt i 2006 af iværksætteren Mattias Lundgren, har siden 2017 været drevet som et digitalt forlag med udvikling af lydbøger, der i indhold og format er målrettet forbrugsmønstre i streamingtjenesterne.

I regnskabsåret 2019 havde Word Audio Publishing International en omsætning på 31 mio. SEK og et justeret EBITDA1 på 14 mio. SEK. Word Audio Publishing International beskæftiger ca. 10 fuldtidsansatte i Sverige og Finland og har udgivelsesaktiviteter i Sverige, Finland, Spanien og Rusland.

Word Audio Publishing International fortsætter som datterselskab med en daglig ledelse bestående af Erik Liedberg og Jessica Rudin. Selskabets stifter og hidtidige direktør, Mattias Lundgren, indtræder i bestyrelsen for Word Audio Publishing International. Bestyrelsen vil herudover bestå af Morten Hesseldahl (formand), Mats Larsson og Karen Bender.





Finansielle forhold

Transaktionen indregnes i Gyldendals-gruppens regnskab fra 1. januar 2021, og transaktionen medfører derfor ingen ændringer i de udmeldte forventninger til regnskabsåret 2020 i forhold til seneste udmelding den 25. august 2020 (selskabsmeddelelse nr. 5/2020).

I de kommende år forventes akkvisitionen at påvirke Gyldendals omsætning og EBITDA positivt. Gyldendal-gruppens lydbogsomsætning forøges i 2021 med 25-30 mio. kr., og der forventes herefter tocifrede vækstrater for lydbogsomsætningen. I de kommende år vil Gyldendal og Word Audio Publishing International investere i internationale markeder, hvilket i de første par år vil betyde en begrænset, men dog positiv, resultatpåvirkning.

Balancesummen vil blive forøget med Word Audio Publishing International’s almindelige aktiver og passiver samt merværdier i forbindelse med transaktionen, herunder særligt immaterielle aktiver.

I takt med implementeringen af den internationale strategi vil Gyldendal-gruppens valutaeksponering gradvist forøges – dog ikke nævneværdigt i de første par år.





GYLDENDAL A/S

For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Morten Hesseldahl, telefon 2424 1669









Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Gyldendal-gruppens fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne meddelelse.

Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Gyldendal-gruppens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i denne meddelelse. Sådanne faktorer omfatter fx generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

Foranlediget af Covid-19 situationen vurderes prognoseusikkerheden fortsat som betydeligt forøget, og udtalelser om fremtiden, herunder den finansielle udvikling, er derfor behæftet med større usikkerhed end sædvanligt.







1 Med virkning fra 1. januar 2020 har selskabet indført ny regnskabspraksis vedrørende udviklingsomkostninger for digitale produkter, hvorefter disse i lighed med IFRS-praksis aktiveres og afskrives som immaterielle aktiver. Justeret for denne praksis ville EBITDA i 2019 forøges fra 11 mio. SEK (rapporteret EBITDA) til 14 mio. SEK (justeret EBITDA).





