1. Utvikling og posisjonering av Moana Skincare and nye produktserier serier fra DCP

I forbindelse med ABTs kjøp av alle rettigheter til Moana Skincare , har selskapet engasjert reklame -og mediabyrået Atyp for utvikling og posisjonering av Moana Skincare. Videre har ABT engasjert Glitch Studios til å utvikle de to første kosmetiske seriene fra DCP-samarbeidet. Som ledd i disse to pågående utviklingsprosessene, vil ABT også oppdatere egne nettsider og netthandelsløsningen.

Oppkjøpet av rettighetene til Moana Skincare og den strategiske avtalen med DCP innebærer også at ABT vil tilby hudpleieprodukter som private merkevarer til apotekkjeder, spa- og hudpleiekjeder, parfymerier og andre profesjonelle utsalgssteder, samt merkevareeiere nasjonalt og internasjonalt.

2. Oppdatering produktserier fra DCP

ABTs arbeid med kosmetiske sikkerhetsstudier for produktseriene Nordic Beauty og Balance & Vitality er i sluttfasen og har så langt forløpt uten negative tilbakemeldinger. ABT forventer en positiv avslutning av de kosmetiske sikkerhetsstudiene som gjør at produktserien vil være klare for distribusjon og salg i første halvår 2021.

3. Restorseas kommersialisering av ABTs klekkeveskeingrediens

ABTs amerikanske samarbeidspartner Restorsea har siden 2012 investert store beløp for å ha enerett til å kunne benytte ABTs klekkeveskeingrediens som hovedingrediens i egne og utlisensierte produkter. Som nevnt i ABTs børsmelding av 27. oktober 2020 og Conversion Labs børsmelding av 26. oktober , har ABTs amerikanske partner Restorsea inngått avtale om lisensiering av Aquabeautine XL til selskapet Conversion Labs. Conversion Lab har til hensikt å lansere sin nye produktserie Nava MD, som baserer seg på Aquabeautine XL, i første kvartal 2021.

Conversion Labs har i børsmeldinger 4 november , 10 november , 16 november og 20 november informert om at de i forbindelsen med noteringsprosessen på NASDAQ Capital Market (NASDAQ) har styrket styret og ledelsen samt gjennomført en rettet emisjon på MUSD 15 mot institusjonelle investorer.

Restorsea har informert om at selskapet i løpet av 2020 har inngått ytterligere to lisensavtaler med amerikanske partnere.

4. Covid-19

Covid-19 påvirker mange selskaper, også ABT, men selskapet arbeider for å benytte tiden godt i denne vanskelige situasjonen slik at ABT er godt forberedt og posisjonert når pandemien tillater dette.

For nærmere informasjon kontakt adm. direktør Espen Kvale, telefon 916 28 092 - espen.kvale@aquabiotech.no. Aqua Bio Technology (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er effektive og representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere.