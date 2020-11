Selskabsmeddelelse nr. 20/2020



København, 26. november 2020





Athena Investments A/S (”Athena”) har i dag modtaget meddelelse fra Fidim S.r.l. (”Fidim”) om, at Fidim har besluttet at forlænge tilbudsperioden for det frivillige offentlige kontante købstilbud til aktionærerne i Athena til den 10. december 2020 kl. 23.59 (dansk tid).

Den foreløbige opgørelse viser, at Fidim ejer eller har modtaget gyldig og bindende accept af tilbuddet fra aktionærer, som repræsenterer i alt 89,51 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Athena.

Der henvises til det vedhæftede tillæg til tilbudsdokumentet af 19. oktober 2020 fra Fidim for yderligere information.





Bestyrelsen





For yderligere information:

Peter Høstgaard-Jensen, bestyrelsesformand, tlf.: +45 40 10 88 71

Francesco Vittori, adm. direktør, tlf.: +45 33 36 42 02

