KBC rondt overname van OTP Banka Slovensko (Slowakije) af

Vandaag hebben het Belgische KBC Groep NV en OTP Bank, de Hongaarse moedermaatschappij van OTP Banka Slovensko (Slowakije), de op 17 februari 2020 aangekondigde overeenkomst voor de overname door KBC Bank NV van 99,44% van de aandelen van OTP Banka Slovensko, a.s. afgerond. De overige aandelen zijn in handen van een aantal privépersonen.

De transactie is goedgekeurd door de nationale bank van Slowakije (NBS), de Nationale Bank van België (NBB), de Europese Centrale Bank (ECB) en het antimonopoliebureau van Slowakije. Ze heeft slechts een beperkte invloed (-0,2%) op de stevige kapitaalpositie van KBC, waardoor de uitstekende CET 1-ratio van KBC voor het derde kwartaal van 2020 met 16,6% (Basel III, fully loaded, volgens de Deense Compromismethode) ruim boven de voorgeschreven minimale kapitaalvereisten blijft.

Als gevolg van de transactie is KBC Bank nu de nieuwe moedermaatschappij van OTP Banka Slovensko a.s. (OTP Banka Slovensko). De volgende logische stap is de juridische en operationele fusie van Československá obchodná banka, a.s.(ČSOB) en OTP Banka Slovensko, die de huidige vierde positie van ČSOB op de Slowaakse bankenmarkt wat activa betreft verder zal consolideren, met een marktaandeel van ongeveer 12,6%.

Om een naadloze overgang te waarborgen, blijft de merknaam van OTB Banka Slovensko nog een tijdje bestaan. In de tussentijd zal OTP Banka Slovensko, met de volledige steun van ČSOB, zijn verplichtingen tegenover de markt blijven nakomen en een professionele service van de hoogste kwaliteit blijven leveren aan zijn klanten, van wie de transactie geen enkele actie vereist.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, is blij met de transactie van vandaag: "Met de overname van OTP Banka Slovensko versterken we ons marktaandeel in Slowakije, waar we al sinds 2002 aanwezig zijn via ČSOB. We zullen kunnen profiteren van schaalvoordelen en onze zichtbaarheid in deze erg competitieve markt vergroten, wat al onze stakeholders ten goede zal komen. Deze transactie past dan ook perfect in onze strategie, die erop gericht is als bankverzekeringsgroep de referentie te worden voor particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en midcaps in al onze kernmarkten. Ze biedt ons de gelegenheid om uitmuntende financiële oplossingen te leveren aan een nog breder scala van klanten. Ik ben ervan overtuigd dat zij aanzienlijk zullen profiteren van de toekomstige fusie van ČSOB en OTP Banka Slovensko, die hen toegang zal geven tot hoogwaardige, moderne en innovatieve financiële diensten met behulp van digitale technologieën, en tot een persoonlijke en professionele aanpak."

Dr. Sándor Csányi, voorzitter en CEO van OTP Bank, vervolgt: "Onze toetreding tot de Slowaakse markt zal ons voor altijd bijblijven, want het was de eerste stap om een regionale bankgroep te worden, die inmiddels in meer dan 10 landen aanwezig is. Ik wil het management en onze collega's van OTP Banka Slovensko bedanken voor bijna twintig jaar professionaliteit en toewijding in hun werk. In die twintig jaar was onze dochterbank een stabiele marktspeler met een hoogwaardige dienstverlening in Slowakije. Ik heb er alle vertrouwen in dat de fusie met ČSOB de klanten van OTP Banka Slovensko toegang zal geven tot heel wat meer bankkantoren, een breder scala aan diensten en de ondersteuning van een andere grote bankspeler. Na de succesvolle afronding van de transactie zullen we, in overeenstemming met onze strategie, actief blijven zoeken naar mogelijke overnames in de regio, voornamelijk in landen waar we al aanwezig zijn."

Daniel Kollár, CEO van ČSOB Bank Slovakia en country manager besluit: "De transactie van vandaag is een belangrijke mijlpaal voor ČSOB. De fusie van OTP Banka Slovensko met ČSOB zal onze bankverzekeringsfranchise in het land aanzienlijk versterken en onze mogelijkheden voor cross-selling met ČSOB Poist'ovňa, a.s., ČSOB Leasing, a.s. , en KBC Asset Management verder versterken.

Ik verwelkom ook alle klanten en medewerkers van OTP Banka Slovensko, dat onder leiding zal blijven staan van mevrouw Zita Zemková, CEO van OTP Banka Slovensko. Haar jarenlange ervaring, marktkennis en managementvaardigheden zorgen voor continuïteit voor alle stakeholders en zullen heel waardevol zijn bij de succesvolle integratie van ČSOB en OTP Banka Slovensko in een nieuwe, dynamische en toekomstgerichte onderneming. Met dat in gedachten nodig ik onze nieuwe collega's van OTP Banka Slovensko uit tot onze ČSOB-community toe te treden en hun ideeën, meningen en ervaringen met ons te delen.”

Noot voor de redactie:

Over OTP Banka Slovensko

OTP Banka Slovensko a.s. is actief op de Slowaakse markt als een universele bank. Sinds 4 april 2002 is OTP Bank Plc., de grootste bank van Hongarije, de meerderheidsaandeelhouder van OTP Banka Slovensko, a.s..

Eind 2019 had OTP Banka Slovensko a.s. een marktaandeel van 1,75% in deposito's en 1,85% in kredieten.

Het heeft momenteel een netwerk van 58 kantoren in heel Slowakije en bedient ongeveer 176 000 retailklanten en 14 400 corporate/kmo-klanten. De bank is gevestigd in Bratislava en het grootste deel van haar activiteiten heeft betrekking op bankproducten en -diensten voor particulieren en rechtspersonen op de Slowaakse markt.

Over de aanwezigheid van KBC in Slowakije (www.kbc.com)

Het Belgische KBC Bank NV is de moedermaatschappij en enige aandeelhouder van Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB). ČSOB is een toonaangevende Slowaakse bank die al meer dan 50 jaar bestaat. Het is een van de belangrijkste en sterkste banken op de Slowaakse markt. Als universele bank levert het diensten aan alle klantensegmenten, nl. particulieren, zelfstandigen, kmo's, corporate en institutionele klanten. De bank is onderdeel van ČSOB Financial Group, die ook ČSOB stavebná sporiteľňa a.s. (bouwspaarbank), ČSOB Leasing a.s., ČSOB Real, s.r.o., ČSOB Advisory, s.r.o. en ČSOB Nadácia (Stichting) omvat. ČSOB Poisťovňa, a.s. (verzekeringsmaatschappij) is een zustermaatschappij van ČSOB.

De overname van OTP Banka Slovensko, a.s. zal de schaal van vooral de retailactiviteiten vergroten, waardoor het marktaandeel zal toenemen in:

o hypotheken (van 12,9% tot 14,8%);

o consumentenkredieten (van 4,7% naar 8,2%).

Op basis van het bankverzekeringsmodel van de groep zullen ČSOB Poisťovňa, a.s., ČSOB Leasing, a.s. en KBC Asset Management ook profiteren van de overname via de cross-selling van producten en diensten aan de retailklanten van OTP Banka Slovensko.

