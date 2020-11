TryghedsGruppen smba har solgt 21.149.745 eksisterende aktier i Tryg A/S for en samlet værdi på 3.595.456.650 DKK til institutionelle investorer i henhold til et acceleret bookbuilding-udbud. TryghedsGruppen smba anses som nærtstående til Tryg A/S' bestyrelsesmedlemmer; Ida Sofie Jensen, Karen Bladt og Claus Wistoft, da de samtidig er bestyrelsesmedlemmer i TryghedsGruppen smba.

