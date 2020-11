MONTRÉAL, 26 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour ce Vendredi fou, Sunwing offre certaines des meilleures aubaines de son histoire avec des rabais allant jusqu’à 50 % sur les forfaits vacances lors de son populaire solde du Vendredi Orange. Le solde est en vigueur jusqu’au dimanche 29 novembre et propose des voyages pour tous les styles, que les Canadiens planifient une escapade romantique, une évasion solitaire ou un séjour prolongé. Les amateurs de soleil doivent agir vite pour réserver les meilleures offres jamais vues vers certaines des destinations les plus populaires, comme Cancún, Punta Cana et Varadero.



« Nous aidons les Canadiens à réserver l’escapade de leurs rêves à un prix incroyable pour ce Vendredi fou », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Avec l’hiver approchant à grands pas, bien des Canadiens ont hâte de retourner vers les tropiques de façon sécuritaire ainsi que responsable, et nous les aidons à le faire sous notre aile. Nous avons pu obtenir des économies sur certains des forfaits vacances les plus populaires. Des hôtels luxueux pour adultes aux charmantes propriétés sur la plage, chacun y trouvera son compte. »

Les forfaits sont offerts à partir de seulement 675 $ par personne (taxes incluses, en occupation double) pour un séjour de 7 nuitées dans une chambre avec vue jardin du populaire Starfish Varadero en bord de mer, au départ de Montréal le 10, 17 ou 24 janvier 2021. Cette charmante propriété est parfaite pour les vacanciers désirant une escapade ensoleillée classique sur une des plages au sable blanc immaculé les plus célèbres de Varadero.

Les Canadiens peuvent profiter du soleil sur les célèbres plages au sable blanc de Punta Cana au Riu Republica, un hôtel offrant le seul parc aquatique exclusif aux adultes dans les Caraïbes. Cette propriété est le choix idéal pour les couples, les amis et les voyageurs en solo qui pourront séjourner sans supplément simple pour une durée limitée. Les forfaits dans cet hôtel pour adultes sont offerts à partir de seulement 1 095 $ par personne (taxes incluses, en occupation double) pour un séjour de 7 nuitées dans une chambre d’hôtel, au départ de Montréal le 15 janvier 2021. De plus, les voyageurs avec Sunwing peuvent étirer encore davantage leur budget grâce aux inclusions RIU®-topia exclusives.

Située à quelques pas de la dynamique zone hôtelière de Cancún, une autre propriété populaire comprise dans le solde est le Royalton CHIC Suites Cancun Resort and Spa, parfaite pour ceux désirant une escapade pour adultes de 18 ans et plus. Les vacanciers peuvent se rendre au Royalton CHIC Suites Cancun pour seulement 1 195 $ par personne (taxes incluses, en occupation double) pour un séjour de 7 nuitées dans une suite junior de luxe, au départ de Montréal le 9 janvier 2021.

Les vacanciers peuvent réserver l’esprit tranquille en sachant que les normes canadiennes les plus strictes sont en place tout au long de leurs vacances grâce à notre engagement En toute sécurité avec Sunwing, créé sur les conseils de Medcan, un chef de file mondial des soins de santé. Ils peuvent choisir parmi une variété d’options flexibles de réservation, y compris la possibilité de modifier ou d’annuler facilement leurs plans en tout temps, des options pratiques de paiements mensuels et une Protection baisse de prix gratuite avec remise en argent. Les forfaits réservés lors de ce solde pour des départs d’ici le 31 décembre 2021 comprennent aussi une couverture pour la COVID-19 sans frais additionnels.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca



Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99124c88-7277-4004-beb7-7a85f3f726c2