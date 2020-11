Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

Nyrstar bevestigt dat het in hoger beroep zal gaan tegen de beschikking van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen waarin het een college van deskundigen heeft aangesteld

27 november 2020 om 07u00 CET

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) geeft vandaag aan dat het in beroep zal gaan tegen de beschikking van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen die op 30 oktober 2020 werd geveld, waarin zij de vordering van bepaalde minderheidsaandeelhouders om een college van vennootschapsrechtelijke deskundigen aan te stellen overeenkomstig artikel 7:160 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”), gegrond heeft verklaard.

De Vennootschap heeft de beschikking samen met haar juridische adviseurs onderzocht en heeft besloten dat het instellen van een hoger beroep bij het Hof van Beroep te Antwerpen gepast en vereist is in het licht van het vennootschapsbelang van de Vennootschap.

Over Nyrstar

De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage