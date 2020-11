Heijmans en BAM voegen per 31 december 2020 hun asfaltcentrales samen tot het nieuwe asfaltbedrijf AsfaltNu.

Heijmans en BAM bundelen in AsfaltNu de gezamenlijke kennis, kunde en investeringen op het gebied van asfaltproductie. Hierdoor kan de asfaltketen verder verduurzamen en wordt efficiency verbeterd. AsfaltNu zal niet alleen voor Heijmans en BAM werken, maar ook derden in de asfaltmarkt bedienen.

Het hoofdkantoor van AsfaltNu is gevestigd te Culemborg. De tweekoppige leiding wordt gevormd door de directeuren Edwin van Osch (Heijmans) en Diederik Oosting (BAM).

Ton Hillen, CEO Heijmans: “Heijmans en BAM exploiteren momenteel elk afzonderlijk een aantal asfaltcentrales. Als je stappen wil maken in de verduurzamingstrategie van de asfaltsector, ben je los van elkaar net te klein. Gezamenlijk kun je de asfaltketen echter wel verder verduurzamen en ook een slag slaan qua efficiency. Om te verbeteren moet je samenwerken en daarom is deze strategische keuze belangrijk voor de hele branche.”

Ruud Joosten, CEO BAM: “De asfaltactiviteiten van Heijmans en BAM en hun ligging in Nederland vullen elkaar goed aan. Daarnaast vinden we elkaar in innovatie, duurzaamheid en bedrijfscultuur. Het bundelen van onze capaciteiten maakt het mogelijk om onze innovatiekracht te vergroten, sneller in te spelen op duurzame ontwikkelingen, de bezettingsgraad te verbeteren en de efficiency van onze asfaltproductie te vergroten.”

Over Heijmans

Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig en voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl



Voor meer informatie / niet voor publicatie:





Pers

Jeroen van den Berk

Woordvoerder

+31 73 543 52 17

jberk@heijmans.nl

Analisten

Guido Peters

Investor Relations

+ 31 73 543 52 17

gpeters@heijmans.nl

Bijlage