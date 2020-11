Verkkokauppa.com Oyj Lehdistötiedote 27.11.2020 klo 09.30

Muutos Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmässä

Verkkokauppa.com Oyj:n henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Taina Suorsa on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen uusien haasteiden pariin Verkkokauppa.comin ulkopuolella. Hän toimii henkilöstöjohtajana siirtymäkauden ajan, kuitenkin enintään huhtikuun loppuun 2021. Uuden henkilöstöjohtajan hakuprosessi käynnistetään saman tien.

”Taina Suorsa on toiminut Verkkokauppa.comissa vuodesta 2014 ja henkilöstöjohtajana vuodesta 2018. Hän on yhdessä muun johdon kanssa kehittänyt yhtiön sisäisiä prosesseja ja vahvistanut Verkkokauppa.comin työnantajamielikuvaa kaupan alan edelläkävijänä. Näinä poikkeuksellisina aikoina on ollut ilo huomata, kuinka yhtiön henkilöstö on selvinnyt haasteista ja puhaltanut yhteen hiileen, joka osaltaan osoittaa pitkäjänteisen HR-työn merkityksen. Haluan kiittää Tainaa hänen merkittävästä työskentelystään yhtiö eteen ja toivotan menestystä uusissa haasteissa”, toteaa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka

