November 27, 2020 03:40 ET

Nørresundby, den 27. november 2020

Bestyrelsen i RTX har, jf. selskabsmeddelelse nr. 38 fra den 25. november 2020, besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, kaldet ”Safe Harbor”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil RTX tilbagekøbe aktier for et beløb på op til DKK 50 mio. og ikke mere end 500,000 aktier i perioden fra den 25. november 2020 til 30. september 2021.

Følgende transaktioner er gennemført under aktietilbagekøbsprogrammet i perioden fra 25. november 2020 til 26. november 2020:

Antal aktier Gennemsnitlig købspris Værdi af

programmet i DKK 25. november 2020 1.300 215,62 280.306 26. november 2020 1.300 218,78 284.414 Total under aktietilbagekøbsprogrammet 2.600 217,20 564.720

Efter ovennævnte transaktioner ejer RTX 304.122 egne aktier, svarende til 3,52% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 8.642.838 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i bilaget vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk





