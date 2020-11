VICTORIA PROPERTIES A/S

November 27, 2020 05:43 ET

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 310

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2020

27. november 2020

Periodens resultat

Victoria Properties A/S realiserede en omsætning på 0,9 mio. kr. og et resultat før skat på -2,2 mio. kr. i perioden 01.01.2020-30.09.2020.

Egenkapitalen for Victoria Properties A/S udgør 8,6 mio. kr. pr. 30. september 2020.

Forventninger til 2020

For året 2020 forventes fortsat et negativt resultatbidrag fra Selskabets investeringsejendomme. Selskabets forventer vækst via indkøb af investeringsejendomme i 2021.

Selskabet forventer på den baggrund et underskud i størrelsesordenen DKK -2,5 til -2,8 mio. før skat.

