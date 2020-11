Oppdatering produktserier fra DCP

Vi viser til børsmelding sendt 26 november 2020 vedr sikkerhetsstudier for produktseriene Nordic Beauty og Balance & Vitality. Vi har i dag mottatt bekreftelse fra Eurofins ( https://www.eurofins.com/about-us/ ) på at Nordic Beauty har passert alle sikkerhetsstudiene som EU krever gjennomført før kommersialisering. Testene er utført hos Eurofins som er verdens største innenfor testing av mat, miljø, medisin og kosmetikk. Med over 800 laboratorier i mer enn 50 forskjellige land.

Som nevnt i børsmelding sendt 26 november 2020 betyr dette at ABT forventer at Nordic Beauty er klar for distribusjon og salg første halvår 2021.

For nærmere informasjon kontakt adm. direktør Espen Kvale, telefon 916 28 092 - espen.kvale@aquabiotech.no. Aqua Bio Technology (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er effektive og representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.