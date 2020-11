MONTRÉAL, 27 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX-V: GRA et OTCQX: NNXPF) a le plaisir d'annoncer la nomination de Jodie Morgan à son conseil d'administration.

Mme Morgan a une expérience impressionnante en tant que présidente et chef de la direction et membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises, y compris actuellement en tant qu’administratrice de Bartek Ingredients Inc., le plus grand producteur mondial d'acide malique et d'acide fumarique de qualité alimentaire - des produits spécialisés qui améliorent la saveur, la sécurité alimentaire et la rentabilité des aliments et des boissons, entre autres. Elle est également chef de la direction et administratrice de GreenMantra, un leader de la technologie « upcycling » dans l'économie circulaire des plastiques. Mme Morgan est membre de la National Association of Corporate Directors et de la Women Corporate Directors aux États-Unis et est diplômée en ingénierie et en affaires avec une concentration en finance.

Rob Wildeboer, président du conseil d’administration de NanoXplore, a commenté:

« Nous sommes absolument ravis que Jodie rejoigne la famille NanoXplore. Son expérience considérable au sein d'entreprises en croissance aidera sans aucun doute la Société à atteindre la réussite à long terme. »

NanoXplore annonce également qu'elle a octroyé un total de 100 000 options d'achat d'actions à Mme Morgan, exerçables au prix de 3,75 $ l'action, sur une période de cinq ans. Les options seront acquises en trois tranches : un tiers au moment de l'émission, un tiers un an après l'émission et le dernier tiers deux ans après l'émission. Les options sont octroyées conformément au régime d’options sur actions de la société.

À propos de NanoXplore I nc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons aussi des produits thermoplastiques standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

