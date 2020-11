Fynske Bank A/S

November 27, 2020 08:32 ET

Selskabsmeddelelse nr. 2020/16

Strategic Investments A/S oplyser i medfør af § 29 i Lov om Værdipapirhandel, at selskabet den 27. november 2020 har erhvervet yderligere 6.837 stk. aktier i Fynske Bank A/S. Selskabets samlede aktie-besiddelse udgør herefter i alt 760.000 stk., svarende til 10,03% af aktiekapitalen.

