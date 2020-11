F.E. Bording A/S

November 27, 2020 08:56 ET

Glostrup, Nov. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Det meddeles hermed, at F.E. Bording A/S offentliggør regnskabet for 2020 umiddelbart efter bestyrelsesmødet 26. marts 2021.

Generalforsamling for selskabet afholdes 22. april 2021.

Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er den 11. marts 2021. Forslag kan sendes til investor@bording.dk .







Herudover offentliggøres delårsrapporter på følgende datoer:

1. halvår 2021: 26. august 2021







Finanskalenderen for Bording Group finder kun anvendelse, såfremt den forestående afnotering ikke vedtages eller godkendes.







Med venlig hilsen

F.E. Bording A/S

Bernt Therp

Adm. direktør

Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til:

Adm. Direktør Bernt Therp, tlf. 70 11 50 11

