Vilnius, Nov. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medicinos bankas grynąjį pelną per tris šių metų ketvirčius padidino 22 proc. iki 3,1 mln. eurų

Medicinos bankas šiemet per tris ketvirčius uždirbo 3,1 mln. eurų grynojo neaudituoto pelno – 22,4 proc. daugiau nei per sausį-rugsėjį pernai, kuomet neaudituotas grynasis banko pelnas buvo 2,6 mln. eurų.

Banko administracijos vadovė Dalia Klišauskienė pažymi, kad pandemijos metu bankas išlaikė paskolų portfelį ir uždirbo daugiau grynųjų palūkanų pajamų.

„Likome stabilūs ir patikimi partneriai ir smulkiajam bei vidutiniam verslui, ir privatiems klientams. Suprasdami nelengvą situaciją, į kurią mus visus įstūmė COVID-19 pandemija, pavasarį tapome laikino paskolų moratoriumo dalyviais. Įsiklausymas į klientų poreikius, lankstumas bei optimaliausių sprendimų paieška leido pagerinti praėjusiais metais per devynis mėnesius pasiektą rezultatą“, – sako ji.

Medicinos banko suteiktų paskolų portfelis rugsėjo pabaigoje sudarė 202,9 mln. eurų ir buvo 0,5 proc. mažesnis nei metų pradžioje. Šiemet sausį-rugsėjį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, grynosios palūkanų pajamos padidėjo 8,8 proc. (0,6 mln. eurų) iki 6,9 mln. eurų.

Palyginamuoju laikotarpiu, Medicinos banko grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos sumažėjo 19,6 proc. (1 mln. eurų) iki 3,9 mln. eurų, prekybos užsienio valiuta pajamos – 17,2 proc. (0,6 mln. eurų) iki 3,1 mln. eurų.

Banko turtas šiemet rugsėjo pabaigoje pasiekė 370,6 mln. eurų ir buvo 4 proc. didesnis nei 2019 metų pabaigoje.

Medicinos banko įsipareigojimai klientams šiemet rugsėjo pabaigoje sudarė 323 mln. eurų ir buvo 3,7 proc. didesni negu 2019 m. pabaigoje.

D. Klišauskienė sako, kad šalyje prasidėjus antrajai pandemijos bangai ir antrajam šiemet nacionaliniam karantinui bankas tam yra visiškai pasiruošęs.

„Ne vienerius metus plėtėme ir stiprinome alternatyvius kanalus, kad jų dėka galėtume suteikti klientams geriausią patirtį. Matome, kad klientai aktyviai naudojasi nuotoliniais komunikavimo būdais ir būtinybė gyvai atvykti į klientų aptarnavimo padalinį nebėra tokia neišvengiama. Elektroniniams kanalams tobulinti ir toliau skirsime didelį dėmesį, jie pandemijos metu yra gyvybiškai svarbūs“, – teigia Medicinos banko administracijos vadovė.

Medicinos banko akcininkų nuosavybė nuo 2020 metų pradžios padidėjo 9 proc. ir šių metų rugsėjo pabaigoje siekė 37,7 mln. eurų.

Pagrindiniam banko akcininkui Konstantinui Karosui priklauso kontrolinis 90,13 proc. banko akcijų paketas, „Western Petroleum Ltd“ – 9,87 proc.banko akcijų.

More information: Aleksejus Tonkich, Member of the Board, Director of the Financial Service, Deputy Head of Administration Phone: + 370 698 34055, email: aleksejus.tonkich@medbank.lt