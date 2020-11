Sammendrag

Det sterke fallet i oljepris og utbruddet av Covid-19 viruset i første kvartal har redusert aktiviteten i markedet hvor fartøyene opereres.

Redusert etterspørsel etter fartøy påvirker selskapet negativt. Markedsutsiktene ble revurdert i andre kvartal og medførte nedskrivning av verdien for de fleste fartøy. Vurderingene er opprettholdt i tredje kvartal.

Avtalen om restrukturering av selskapets gjeld ble gjennomført 30.06.20 og avklarer selskapets forpliktelser overfor långiverne for perioden ut 2024. Implementeringseffekten av avtalen ble innarbeidet i regnskapet for andre kvartal.

Finanskostnader i regnskapet består av endring i beregnet nåverdi av estimert gjeldsbetjening for fartøyene i avtaleperioden.

Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 36,4 million i 3. kvartal 2020, mot NOK 92,9 million i 3. kvartal 2019.

Totale inntekter var NOK 188,7 million i 3. kvartal 2020, mot NOK 211,5 million i 3. kvartal 2019.

Rederiet hadde pr. 30.09.20 23 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.

Konsernet hadde 3 AHTS og 4 PSV fartøy i opplag ved utgangen av 3. kvartal 2020.

Flåteutnyttelsen i 3. kvartal 2020 var på 87 % eksklusive fartøy i opplag.

Resultat for 3. kvartal 2020

Totale inntekter var NOK 188,7 million (NOK 211,5 million).

Totale driftskostnader var på NOK 152,3 million hvorav NOK 48,7 million er avsetning for tap på fordring. Ordinære driftskostnader utgjør NOK 103,6 million (NOK 118,6 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 36,4 million (NOK 92,9 million).

Avskrivninger var NOK 87,4 million (NOK 81,2 million).

Netto finansposter var NOK 68,0 million (NOK -110,7 million), hvorav urealisert agio gevinst var NOK 19,6 million (urealisert agio tap NOK 51,7 million), og verdijustering lån var NOK 47,9 million (NOK 0).

• Resultat før skatt ble NOK 16,9 million (NOK -100,0 million).

Resultat hittil i år

Totale inntekter var NOK 598,5 million (NOK 551,3 million).

Totale driftskostnader var på NOK 451,1 million hvorav NOK 101,4 million er avsetning for tap på fordring. Ordinære driftskostnader utgjør NOK 349,7 million (NOK 348,6 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 147,4 million (NOK 202,7

million).

Avskrivninger var NOK 261,9 million (NOK 241,3 million).

Nedskrivning av varige driftsmidler var NOK 521,0 million (NOK 0).

Netto finansposter var NOK 1 878,5 million (NOK -208,0 million),

hvorav urealisert agio tap var NOK 61,2 million (urealisert agio tap NOK 35,6 million) og verdijustering lån ved implementering av effekter av restruktureringsavtalene med selskapets långivere var NOK 2 064,4 million (NOK 0).

Resultat før skatt ble NOK 1 243,1 million (NOK -249,4 million).

Balanse og likviditet pr. 30.09.20

Sum omløpsmidler var NOK 295,0 million pr. 30.09.20, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 139,5 million (herav NOK 1,2 million bundne skattetrekksmidler). Pr. 30.09.19 var sum omløpsmidler NOK 379,6 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 92,5 million (hvorav NOK 0,8 million bundne).

Netto kontantstrøm fra drift var hittil i år NOK 94,1 million (NOK 43,1 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -33,1 million (NOK -17,9 million). Betaling av avdrag lån og leieforpliktelser samt opptak av konvertibelt aksjonærlån utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -27,6 million (NOK -18,2 million).

Bokført verdi på flåten er NOK 2 230 million etter nedskrivning på NOK 521 million i 2. kvartal.

Balanseført verdi av langsiktig gjeld var pr. 30.09.20 NOK 2 069,9 million, av dette utgjør rentebærende gjeld NOK 1 922,4 million og ikke rentebærende gjeld NOK 147,5 million. Nominell verdi av rentebærende gjeld var pr. 30.09.20 NOK 2 948,8 million, og nominell verdi av ikke rentebærende gjeld var NOK 1 233,6 million. Av nominell rente-bærende gjeld er 21,4 % USD lån, mens resterende lån er i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra kjente avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Flåte

Havila Shipping ASA driver 23 fartøyer,

• 14 PSV

- Fire eiet eksternt

- En eiet 50% og ikke konsolidert

• 5 AHTS

• 3 Subsea

• 1 RRV (Innleid)

Ansatte

Havila Shipping ASA hadde pr. 30.09.20 377 ansatte på selskapets fartøyer og 33 ansatte i administrasjonen.

Kontakt

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg