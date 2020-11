November 27, 2020 09:44 ET

November 27, 2020 09:44 ET

På foreningens ekstraordinære generalforsamling i dag blev det vedtaget at afvikle afdelingerne FX Alpha II KL og PB Dæmpet udl KL. Afviklingen sker i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde §§ 140 og 141.

Beslutning om likvidation indebærer, at der ikke længere kan ske emission og indløsning i afdelingerne. Når proklamafristen udløber, vil investors andele blive indløst på en gang.

Generalforsamlingen godkendte Managing Director Jan Houmann som likvidator.

Vedtægtsændringer

Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægter i Kapitalforeningen Jyske Portefølje vedrørende følgende:

I § 6, stk. 1 og § 6, stk. 2 tilføjes ”i likvidation” efter afdelingens navn.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage de ændringer, der måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

