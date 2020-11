Nordic Fibreboard AS

November 27, 2020

November 27, 2020 09:55 ET

JUHATUSE ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2020. aasta 3. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt 2,51 miljonit eurot (2019 3. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt 3,34 miljonit eurot). Kontserni peamise ärisegmendi, puitkiudplaadi, müügitulu 2020. aasta 3. kvartalis oli 2,48 miljonit eurot (2019 3. kvartalis 3,06 miljonit eurot). Müügitulu languse peamiseks põhjuseks oli Püssi tehase sulgemine 2020. aasta märtsis, mis tulenes COVID-19 pandeemia tõttu klientide tellimuste olulistest kaotustest märkmetahvlite tööstuses. Mööbli jaemüügi müügitulu 2020. aasta 3. kvartalis 0 tuhat eurot, müügitulu vähenemine (võrreldes 2019. aasta 3. kvartaliga 265 tuhat eurot) tulenes Kontserni väljumisest mööbli jaemüügi segmendist selle aasta alguses ning 2020. aasta 1. ja 2. kvartalis toimus ainult mõnede järelejäänud laojääkide tühjendusmüük. Kinnisvarahalduse müügitulu, sealhulgas kommunaalkulude edasimüük, oli 2020. aasta 3. kvartalis 36 tuhat eurot (2019 3 kv. 32 tuhat eurot). Tulu rendist ja kinnisvarahaldusest suurenes tänu sellele, et Pärnus Suur-Jõe 48 asuvatele ruumidele tagati rohkem üürnikke.

Kontserni EBITDA oli 2020. aasta 3. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt positiivne 366 tuhat eurot (2019 3. kv: jätkuvatelt tegevustelt positiivne 120 tuhat eurot), millest kiudplaadi segmendi EBITDA oli positiivne 370 tuhat eurot (2019 3. kvartalis positiivne 152 tuhat eurot). Peale akumuleeritud kulumi ja finantskulu oli kontserni puhaskasum 2020. aasta 3. kvartalis 183 tuhat eurot jätkuvatelt tegevustelt (2019 3. kv: puhaskahjum jätkuvatelt tegevustelt 671 tuhat eurot). 2019. aasta 3. kvartali peamiseks kahjumi põhjuseks oli tütarettevõtte Skano Furniture Factory OÜ müügist saadud 540 tuhande eurone erakorraline kahjum.

Kontserni konsolideeritud EBITDA paranes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mille peamiseks põhjuseks oli kiudplaadi divisjoni paranenud efektiivsus. Püssi tehase sulgemise tõttu viidi Püssis toodetavate ehitussektori tellimused üle Pärnu tehasesse, mille tulemusena alustas Pärnu tehas 2020. aasta aprillis tööd neljas vahetuses. Pärnu tehas töötab nüüd täisajaga tootmisvõimsusel, välja arvatud igakuiseks korraliseks hooldustööks üks kord kuu jooksul. Masinate suurema töövõimsuse kasutamise tulemusena suurenes Nordic Fibreboard Ltd OÜ brutomarginaal märkimisväärselt, ulatudes 2020. aasta 3. kvartalis 29%-ni (2019 3. kv 18%)

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EUR tuh EUR III kv 2020 III kv 2019 9k 2020 9k 2019 Jätkuvad tegevused Kiudplaadi tootmine ja müük 2 477 3 064 7 994 8 970 Mööbli jaemüük 0 265 55 1 126 Kinnisvara haldamine 36 32 148 48 Elimineerimine 0 (17) 0 (37) Kokku jätkuvatelt tegevustelt 2 512 3 344 8 197 10 108 Lõpetatud tegevus 0 262 0 1 215 Kokku 2 512 3 606 8 197 11 323

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR tuh EUR tuh EUR III kv 2020 III kv 2019 9k 2020 9k 2019 EBITDA ärisegmentide lõikes Kiudplaadi tootmine ja müük 370 152 458 188 Mööbli jaemüük (0) (95) (39) (134) Kinnisvara haldamine 1 14 (2) 30 Elimineerimine (5) 49 (13) 100 Kokku EBITDA 366 120 403 184 Põhivara kulum ja väärtuse langus 135 176 422 492 Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM 231 (57) (19) (308) Neto finantskulud 49 615 139 744 Tulumaksukulu 0 0 0 0 PUHASKASUM/-KAHJUM 183 (671) (158) (1 052) Lõpetatud tegevus 0 (29) 0 (271) KOKKU 183 (700) (158) (1 324)

Nordic Fibreboard Ltd: kiudplaadi müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2020. aasta 3. kvartalis 2,48 miljonit eurot, mis oli 19% väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2019 3. kv: 3,06 miljonit eurot). 2020. aasta 3. kvartalis müüsime oma tooteid 19 riigi klientidele. Müügitulu peamiseks languse põhjuseks oli märkmetahvlite segmendis klientide kaotus. Kogu selle sektori toodang toodeti Püssi tehases, mis 2020. aasta märtsis suleti. Samas meie peamistel Põhja-Euroopa ehitussektori turgudel on müük olnud stabiilne. Puitkiudplaadi suurima turuosa Soome müük moodustab 2020. aasta 9 kuu müügist 27% (mille osakaal on tõusnud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 2019. aasta 9 kuud 26%). 2020. aasta 3. kvartalis registreerisime, võrreldes 2019. aasta 3. kvartaliga müügi kasvu järmistel suurtel turgudel, milledeks on Taani ja Eesti, samal ajal kui kaugematel turgudel oli tunda langust peamiselt koroonaviiruse negatiiivse mõju tõttu sarnastel turgudel.

Pärnu tehasesse neljanda vahetuse töölelisamise ja masinate täieliku kasutusvõimsuse rakendamise tulemusel suurenes oluliselt brutomarginaal 18%-lt 2019. aasta 3. kvartalis 29%-ni 2020. aasta 3. kvartalis. Üldhalduskulud olid 2020. aasta 3 kvartalis 16% madalamad võrreldes 2019. aasta 3. kvartaliga. EBITDA oli 2020. aasta 32. kvartalis positiivne 370 tuhat eurot (15% 2020. aasta 3. kvartali käibest) võrdluseks 2019 3. kv: EBITDA positiivne 152 tuhat eurot.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR tuh EUR III kv 2020 III kv 2019 9k 2020 9k 2019 Euroopa Liit 2 003 2 291 6 693 6 620 Venemaa 360 417 934 1 169 Aasia 62 157 140 400 Lähis-Ida 10 34 55 160 Aafrika 8 122 96 421 Teised 32 43 77 200 Kokku 2 477 3 064 7 994 8 970

Skano Furniture: mööbli jaemüük

Mööbli jaemüügi müügitulu 2020. aasta 3. kvartalis puudus (2019. aasta 3. kvartalis 265 tuhat eurot). Nagu varasemates aruannetes informeeritud on mööbli jaemüük lõpetaud ning 2020. aasta 9 kuu müük toimus ladude tühjendusmüügist.

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR Kaupluste arv III kv 2020 III kv 2019 9k 2020 9k 2019 30.09.2020 30.09.2019 Eesti 0 162 55 783 0 3 Läti* 0 40 0 125 0 0 Leedu* 0 63 0 218 0 0 Kokku (toimivad kauplused) 0 265 55 1 126 0 3

* Läti ja Leedu salongid suleti 30.09.2019

Pärnu Riverside Development: kinnisvara haldus

2020. aasta 3. kvartali renditulu koos kommunaalkulude vahendusega oli 36 tuhat eurot (2019. aasta 3. kvartalis 32 tuhat eurot). Kogu müügitulu on Eesti sisene. Ettevõtte kulud koosnevad tegevuskuludest ning detailplaneeringuga seotud kuludest, mille tulemusena oli kinnisvarahalduse EBITDA 2020. aasta 3. kvartalis positiivne 1 tuhat eurot (2019. aasta 3. kvartalis positiivne 14 tuhat eurot). Kinnisvarahalduse puhaskasum 2020. aasta 3. kvartalis oli 1 tuhat eurot (2019. aasta 3. kvartali puhaskahjum oli 8 tuhat eurot).

EBITDA ja kasumi/kahjumi muutuse põhjuseks on 2019. aasta lõpus vastu võetud kinnisvarainvesteeringute arvestuspõhimõtete muutus, kus soetusmaksumuse asemel hakati kajastama kinnisvarainvesteeringuid bilansis õiglases väärtuses.

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

Meie püsiklientide tellimuste portfellid Põhja-Euroopa suurimatel turgudel on endiselt suuremahulised, kuid COVID-19 pandeemiaga seotud jätkuva ebakindluse tõttu on tulevikku keeruline ennustada.

Nordic Fibreboard Ltd 2020. aasta oktoobrikuu puhaskahjum oli 27 tuhat eurot, mis tulenes peamiselt tootmistehase planeeritud kahenädalasest seisakust oktoobrikuu alguses. Tootmistöötajate igaaastane suvine planeeritud puhkus lükati sel ajal olnud tellimuste täitmise mahajäämuse tõttu edasi oktoobrikuu algusesse. Selle tõttu vähenes Pärnu tehase oktoobrikuu toodangu maht, mis mõjus müügile negatiivselt ning mille tulemusena oli oktoobrikuu kahjum, nagu eelnevalt mainitud, 27 tuhat eurot.

Tootmistehase töötajate järgmine puhkus on planeeritud detsembrikuu teisele poolele, millel on samuti negatiivne mõju võrreldes 3. kvartalis saavutatud tulemustega, kus tootmistehases puhkuseid ei olnud.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.

Töötajad

Seisuga 30.09.2020 töötas Kontsernis 99 inimest (128 inimest jätkuvatelt tegevustelt 30.09.2019 seisuga võrreldes). Töötajate keskmine arv oli 2020 3. kvartalis 94 (3. kvartalis 2019: 123 jätkuvatelt tegevustelt). Töötajate vähenemise põhjuseks, võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, on Püssis asuva tehase sulgemine käesoleva aasta märtsis.

2020. aasta esimese üheksa kuu jooksul olid tööjõukulud jätkuvatelt tegevustelt koos maksukuludega kokku 1,6 miljonit eurot (2019 esimese üheksa kuu jooksul jätkuvatelt tegevustelt 1,9 miljonit eurot). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 158 tuhat eurot 2020. aasta esimese üheksa kuu jooksul ning võrreldes 148 tuhat eurot 2019. aasta esimese üheksa kuuga.





Finantssuhtarvud

tuh EUR Kasumiaruanne III kv 2020 III kv 2019 9k 2020 9k 2019 Müügitulu 2 512 3 344 8 197 10 108 EBITDA 366 120 403 184 EBITDA rentaablus 15% 4% 5% 2% Ärikasum/-kahjum 231 (57) (19) (308) Ärirentaablus 9% (2%) (0%) (3%) Puhaskasum/-kahjum jätkuvatelt tegevustelt 183 (671) (158) (1 052) Puhasrentaablus jätkuvatelt tegevustelt 7% (20%) (2%) (10%) Lõpetatud tegevus 0 (29) 0 (271) KASUM/KAHJUM KOKKU 183 (700) (158) (1 324) Bilanss 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2019 31.12.2018 Koguvarad 7 753 9 045 9 418 10 307 Koguvarade puhasrentaablus (2%) (12%) (11%) (3%) Omakapital 1 414 1 542 1 606 2 901 Omakapitali puhasrentaablus (11%) (73%) (66%) (12%) Võlakordaja 82% 83% 83% 72% Aktsia 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2019 31.12.2018 Aktsia viimane hind (EUR)* 0,40 0,41 0,41 0,36 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,04) (0,31) (0,23) (0,20) Hind-tulu (PE) suhtarv (11,48) (1,32) (1,74) (1,81) Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,31 0,34 0,36 0,64 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,28 1,20 1,14 0,56 Turukapitalisatsioon tuh EUR 1 809 1 845 1 845 1 620 Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital

Võlakordaja = kohustised / koguvarad

Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2019 Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2) 4 7 44 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3) 1 008 1 394 1 781 Varud (Lisa 4) 410 894 1 068 Kokku käibevarad 1 423 2 296 2 893 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5) 1 126 1 121 816 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 8) 418 397 378 Materiaalne põhivara (Lisa 6) 4 777 5 212 5 306 Immateriaalne põhivara (Lisa 7) 10 19 24 Kokku põhivarad 6 331 6 749 6 525 Kokku varad 7 753 9 045 9 418 Võlakohustised (Lisa 9) 4 436 4 547 531 Võlad ja ettemaksed (Lisa 10) 1 674 2 665 2 789 Lühiajalised eraldised (Lisa 11) 4 20 5 Kokku lühiajalised kohustised 6 114 7 232 3 325 Pikaajalised võlakohustised (Lisa 9) 47 92 4 277 Pikaajalised eraldised (Lisa 11) 179 179 210 Kokku pikaajalised kohustised 226 271 4 486 Kokku kohustised 6 340 7 503 7 811 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12) 450 2 699 2 699 Ülekurss 0 364 364 Kohustuslik reservkapital 0 288 288 Muud reservid 114 84 75 Jaotamata kasum (kahjum) 850 (1 894) (1 819) Kokku omakapital 1 414 1 542 1 606 Kokku kohustised ja omakapital 7 753 9 045 9 418

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR III kv 2020 III kv 2019 9k 2020 9k 2019 Jätkuvad tegevused Müügitulu (Lisa 14) 2 512 3 344 8 197 10 108 Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 1 892 2 764 6 508 8 610 Brutokasum 620 581 1 689 1 498 Turustuskulud (Lisa 16) 282 460 1 015 1 317 Üldhalduskulud (Lisa 17) 126 156 430 410 Muud äritulud (Lisa 19) 22 2 24 24 Muud ärikulud (Lisa 19) 3 23 287 103 Ärikasum (-kahjum) 231 (57) (19) (308) Finantstulud (Lisa 20) 4 0 41 0 Finantskulud (Lisa 20) 53 614 179 744 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 183 (671) (158) (1 052) Ettevõtte tulumaks 0 0 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) jätkuvatelt tegevustelt 183 (671) (158) (1 052) Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) lõpetatud tegevustelt 0 (29) 0 (271) Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku 183 (700) (158) (1 324) Tava perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 13) 0,04 (0,16) (0,04) (0,29) Lahustatud perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 13) 0,04 (0,16) (0,04) (0,29)

Konsolideeritud rahavoogude aruanne



tuh EUR 9k 2020 9k 2019 Äritegevuse rahavood Ärikasum (-kahjum) (19) (308) Korrigeerimised: Kulum (Lisad 6;7) 424 492 Kasum/kahjum põhivara müügist (Lisa 19) (21) 0 Põhivara allahindlus (Lisa 6) 0 (747) Valuutakursi ümberhindlused (1) 0 Kasum/kahjum müügiootel finantsvara ümberhindlusest (Lisa 8) (21) 44 Mitterahalised tehingud: aktsiaoptsioonide reserv (Lisa 12) 29 29 Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 3) 387 (1 038) Varude muutus (Lisa 4) 484 406 Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 10) (991) 741 Lõpetatud tegevused 0 933 Äritegevusega genereeritud rahavood 271 552 Intressimaksed (Lisa 20) (155) (167) Muud finantstulud ja –kulud (1) (50) Äritegevuse rahavood kokku 115 335 Investeerimistegevuse rahavood Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisad 6;7) (58) (87) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük (Lisad 6;7) 24 0 Kinnisvarainvesteeringu soetus (5) (20) Investeerimistegevuse rahavood kokku (39) (107) Finantseerimistegevuse rahavood Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 9) (4) (223) Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 9) 475 223 Saadud laenude tagasimaksed seotud osapooltele (Lisa 9) (495) (193) Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (Lisa 9) (50) (67) Arvelduskrediidi muutus (Lisa 9) (5) 22 Finantseerimistegevuse rahavood kokku (79) (238) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (3) (10) RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES (Lisa 2) 7 54 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS (Lisa 2) 4 44

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

tuh EUR Aktsia­kapital Ülekurss Kohustis­lik reserv­kapital Muud reservid Jaotamata kasum Kokku Saldo 31.12.2018 2 699 364 288 45 (496) 2 901 Aktsiaoptsioonid 9k 2019 0 0 0 29 0 29 Aruandeaasta puhaskahjum 9k 2019 0 0 0 0 (1 324) (1 324) Muu koondkahjum 9k 2019 0 0 0 0 0 0 2019 9k koondkahjum 0 0 0 0 (1 324) (1 324) Saldo 30.09.2019 2 699 364 288 75 (1 819) 1 606 Saldo 31.12.2019 2 699 364 288 84 (1 894) 1 542 Aktsiaoptsioonid 9k 2020 0 0 0 29 0 29 Jaotamata kasum (2 250) (364) (288) 0 2 902 0 Aruandeaasta puhaskahjum 9k 2020 0 0 0 0 (158) (158) Muu koondkahjum 9k 2020 0 0 0 0 0 0 2020 9k koondkahjum 0 0 0 0 (158) (158) Saldo 30.09.2020 450 0 0 114 850 1 414

