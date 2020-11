November 27, 2020 11:45 ET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 27 novembre 2020 – 17h45

L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Succès de l’opération de rachat partiel de TSSDI

Touax SCA annonce aujourd’hui avoir procédé au rachat et à l’annulation d’une partie des titres super-subordonnés à durée indéterminée (« TSSDI ») émis en août 2013, novembre 2013 et mai 2014, pour un montant nominal de 24,2 millions d’euros. Le montant nominal restant en circulation s’élève désormais à 26,6 millions d’euros.

Cette opération permet d’optimiser la structure de capital du Groupe et d’abaisser les charges afférentes.

Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du Groupe Touax commentent : «Le recentrage stratégique amorcé depuis 2018 autour des métiers de location longue durée de matériels de transport respectueux de l’environnement a permis un retour à la croissance et au profit sur le 1er semestre 2020.

L’augmentation de capital de Touax Rail pour 81,9 millions d’euros réalisée fin Septembre 2020 a renforcé significativement les fonds propres de la division Rail et du groupe et permet ainsi d’accélérer son développement.

La stratégie de création de valeur actionnariale du groupe Touax continue avec des initiatives pour abaisser le coût de sa dette dont cette opération fait partie.

Nous remercions les investisseurs qui nous ont accompagnés pendant ces 6 dernières années sur cet instrument qui leur a permis de dégager un rendement annuel moyen de 7,95% ».

Touax a été conseillé par le cabinet White & Case (conseil juridique) et la société Octo Finances (chef de file), SGSS et Lucid ont été respectivement agent centralisateur et agent d’information.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,1 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

