TORONTO, 27 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- FAIR Canada | La Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) qui fournira à FAIR Canada un financement stable pour les cinq prochaines années. La CVMO fournira un total de 3,75 millions de dollars pendant la durée de l’entente.



Jean-Paul Bureaud, le nouveau directeur général de FAIR Canada, a déclaré : « Nous apprécions beaucoup la nouvelle entente de financement, qui apportera la stabilité et permettra à FAIR Canada de se concentrer sur sa mission, à savoir renforcer les droits des investisseurs canadiens et être une voix nationale dans l’élaboration de la réglementation des valeurs mobilières. Ce financement nous permet de faire avancer nos priorités stratégiques, notamment en mettant un accent renouvelé sur la recherche politique. Plus important encore, cela nous permettra également de recruter du personnel supplémentaire pour faire avancer nos objectifs fondamentaux ».

FAIR Canada a également le plaisir d’annoncer l’élection du conseil d’administration lors de l’assemblée annuelle des membres tenue le 9 novembre 2020, la sélection d’Ellen Roseman comme présidente et de Preet Banerjee comme vice-président du conseil. Nous saluons également la nomination d’un nouveau directeur, Neil Gross. M. Gross est un avocat expérimenté dans le domaine des valeurs mobilières et a été directeur général de FAIR Canada. Il est également président du comité consultatif des investisseurs auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

« L’expérience de Neil à FAIR Canada et en tant que président du comité consultatif des investisseurs, ainsi que sa vaste expérience en tant qu’avocat spécialisé dans les valeurs mobilières, seront inestimables pour FAIR Canada dans l’exécution de nos priorités stratégiques. Au nom du conseil d’administration, nous souhaitons la bienvenue à Neil dans son nouveau rôle au sein de FAIR Canada et c’est avec impatience que nous attendons sa contribution », a déclaré Ellen Roseman.

Le conseil d’administration de FAIR Canada est composé des personnes suivantes :

Preet Banerjee, vice-président | Toronto

Larry Bates | Toronto

Lines Deslandes | Washington D.C.

Robb Engen | Calgary

Guy Lemoine | Montréal

Wanda Morris | Vancouver

Rossa O’Reilly | Toronto

Ellen Roseman, présidente | Toronto

Marc Ryan | Montréal

À propos de FAIR Canada: FAIR Canada est un organisme sans but lucratif national indépendant qui se veut un catalyseur de l’avancement des droits des investisseurs et des consommateurs de produits financiers au Canada. En tant que porte-parole des investisseurs et des consommateurs de produits financiers canadiens, FAIR Canada remplit sa mission en informant et éduquant la population, en présentant des mémoires sur la politique publique aux gouvernements et aux autorités de réglementation, en détectant de manière proactive les enjeux émergents et en menant d’autres initiatives. FAIR Canada est reconnue pour son indépendance, son leadership éclairé en matière de politique publique et sa défense des intérêts des petits investisseurs et des consommateurs financiers.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

FAIR Canada

info@faircanada.ca

Jean-Paul Bureaud

Directeur général, FAIR Canada

jp.bureaud@faircanada.ca