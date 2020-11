ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST



JUHTKONNA KOMMENTAAR

Grupi konsolideeritud EBITDA oli 2020/2021. majandusaasta 1. kvartalis -0,48 miljonit eurot (1kv 19/20: 1,47 miljonit eurot). Äritegevuse EBITDAks (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) kujunes -0,34 miljonit eurot (1kv 19/20: 0,73 miljonit eurot). Äritegevuse EBITDAd mõjutas negatiivselt suitsutatud toodete osakaalu vähenemine käibes, mis tulenes peamiselt Soome müügikoguste ja -hinna langusest private labeli segmendis; Covid-19 negatiivne mõju HoReCa (hotellid, restoranid, catering) sektori müügile ning kala turuhindade langus – lõhe hinnalangus -9,4% ning vikerforelli hinnalangus -21,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eelmainitust tulenevalt vähenes brutomarginaal 4,0 pp võrreldes eelmise finantsaasta 1. kvartaliga (1kv 20/21: 9,4% vs 1kv 19/20: 13,4%).

Kvartali puhaskahjumiks kujunes 1,44 miljonit eurot (1kv 19/20: puhaskasum 0,57 miljonit eurot), sh finantskulude suurenemine 0,11 miljoni euro võrra seoses intressikulude kasvuga (investeerimislaenu intress 3,25% vs võlakirjaintress 6,25%).

Grupi müügitulu

Grupi 1. kvartali konsolideeritud käive oli 12,7 miljonit eurot langedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34,1% (1kv 19/20: 19,3 miljonit eurot), sealhulgas müügilangus jaekettides oli 1,5%, HoReCa sektoris 52,1% ning hulgimüügis 60,9%.

Kriis jätkub kalasektoris ning ajutine ja osaline riikide avamine suvel oli liiga lühike turu taastumiseks. Nagu ka eelmises teates märkisime, et HoReCa sektor, mis moodustab kogu lõhe- ja forellikaubandusest ca 1/3 nii globaalselt kui regionaalselt, ei taastu järgneva 12 kuu jooksul endisele tasemele. Sellest tingituna on tooraine ja müügihinnad langenud ligi veerandi võrra. Teatud määral korvab seda jaemüük, kuid mitte piisavalt. See on tekitanud olukorra, kus turul on ülepakkumine, mis sunnib tootjaid hindu langetama. Samuti tegutsevad kalakasvatajad omahinna või alla selle piires, mistõttu enamus suurimatest kalakasvatajatest on teatanud kas olulisest kasumi vähenemist või kahjumist.

Suurem muudatus tarbimiskäitumises viitab sellele, et värske kala osakaal müügis suureneb ning suitsutatud kala osakaal Soome turul ei kasva. See eeldab tänaste tootmismudelite ümberkorraldamist ning uued tooted meie portfellis ongi suunatud värske kala toodete suunas. Samas on hulgimüük rahalises väärtuses jätkuvalt languses tingituna HoReCa kokkukukkumisest ning kalahindade langusest. Kuigi juuni-juuli oli näha elavnemist on viiruse teise laine saabumine pannud juba augustist mitmetes riikides täiendavad piirangud HoReCa sektorile.

Positiivse poole pealt jääb kvartalit iseloomustama Eesti kalakasvatuse mahu kasv, omakasvatatud kala eksport Jaapanisse ja Suurbritannia valitsuse toetused sundpuhkusel olevatele töötajatele. Käesoleval aastal näeme kahanemist Soome turul, kasvu Baltikumis, eriti Eestis, kus oleme saavutanud lühikese ajaga märkimisväärse turuosa. John Ross Jr on suutnud väga hästi kriisis vastu pidada ning hoidnud oma kasumlikkust ning lõpptoodete hindu hoolimata mõningasest käibelangusest. Oluline osa Soome käibe vähenemisest on tingitud hulgimüügi ehk värske kala vahenduse ning samuti müügihindade langusest, kuna ka tooraine hind on langenud – see on iseloomulik turule, kus on väga suur private label toodete osakaal.

Kindlasti ei ole me rahul oma Soome üksuste tulemustega ning kalendriaasta alguses alustame Soome üksuste põhjalikku restruktureerimist, mis peaks tagama positiivse rahavoo. Soome kulubaasi optimeerimist takistab asjaolu, et Soome tööjõuturg on paindumatu ning samuti ei ole Soome riik teinud mingeid jõupingutusi ettevõtete kriisitoetusteks. II kvartal (oktoober-november 2020) lõpetame traditsiooniliselt kasumiga, hoolimata koroonast tulenevatest piirangutest.

Finantsseisund

Ettevõtte netovõlgnevus oli 21,5 miljonit eurot seisuga 30.09.2020 (30.06.2020: 20,7 miljonit eurot). Grupi käibekapital oli seisuga 30.09.2020 negatiivne: lühiajalised kohustused ületasid käibevarade taset 4,4 miljoni euro võrra (30.06.2019: 4,0 miljonit eurot). Lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,6 miljonit eurot (sh 1,7 miljonit eurot lühiajaline laen koos arvestatud intressidega Amber Trust II S.C.A.’lt ning 2,9 miljonit eurot mittekontrolliva osaluse väljaostu kohustuse õiglane väärtus ettevõttes JRJ & PRF Ltd. Elimineerides lühiajalised kohustused seotud osapooltega, kellega on vajadusel Grupil võimalus kokku leppida maksetähtajad pikemad kui 12 kuud, on Grupi käibekapital positiivne.

Majandusaasta 1. kvartali sündmused ja tulevikuplaanid

Käesolevat finantsaastat jääb mõjutama Covid-19 ning kindlasti näeme alanud majanduskriisi mõjusid realiseerumas järgmisel finantsaastal. Me eeldame, et HoReCa sektori taastumist ei ole näha enne 2021.aastat. Arvestades, et kogu globaalse HoReCa osakaal lõhe ja forelli puhul on ca 30% on koroonaepideemia mõjul tekkinud turul nii tooraine kui valmistoodangu ülepakkumine.

Analüütikute ja Fishpooli lõhe tulevikuhindade baasil saab eeldada alles 2021. aastal hindade kasvu ning nõudluse suurenemist kuni 9% võrra. 2021.aasta keskmine lõhehinna tulevikuhind raporti esitamise kuupäevaga on 5,55 eur/kg võrreldes 4,40 eur/kg augustis 2020.

PRFoodsi jaoks on suurim mõju kala turuhinnal. Seda kahel peamisel põhjusel: a) mõju kalakasvatusele, b) Soome jaehindade muutusele, kus lõpptoodete hinnad reageerivad koheselt ka tooraine hinnalangusele tingituna kogu turu private labeli suurest osakaalust. Tingituna HoReCa nõudluse vähenemisest, näeme 2021 kevadeni madalaid kala hindasid. Tarbijale on see kindlasti hea uudis. Vaatamata osade toodete suurenenud tootmismahtudele ja nõudlusele, ei võimalda madalamad hinnad absoluutarvus teenida nii suurt kasumit.

Arvestades olukorda vaatame tulevikule optimistlikumalt kui majandusaasta lõpus, seda järgnevatel põhjustel:

• John Ross Jr ja Coln Valley on suutnud säilitada oma absoluutkasumlikkuse hoolimata ligi 30%-lisest käibe langusest tingituna bränditoodete kõrgemast kasumlikkusest. John Ross Jr ja Coln Valley kasumlikkus tõuseb käesoleva finantsaasta teises pooles, kuna siirdume kalatarnete osas avatud turuhindadega ostmisele, mis võimaldab oluliselt langetada tooraine hinda meile;

• Eesti jaeturul oleme suutnud oma tooteid oluliselt paremini müüa ning näeme, et 2020/2021. finantsaasta jooksul suurendame märkimisväärselt oma tooteportfelli Eestis jaetoodete osas; Samas ei korva Eesti jaemüügi maht kohaliku HoReCa turu, eriti laevanduse ja hotellide madalseisu;

• Oleme lõpule viinud 2019.aastal alustatud Soome ja Eesti tootmisüksuste juhtimise tsentraliseerimise, sh juhtkonna vahetuse. Trio Trading ja Heimon Kala ühendamine Soomes on toimunud. Lisaks tuli meil üles ehitada uus müügimeeskond, mis töötajate vahetuse tõttu omas ajutist negatiivset mõju käibele;

• Suurendame Eestis ja Soomes tehaste automatiseerituse taset, mille tulemusena oleme tulevikus suutelised palju efektiivsemalt ja väiksema inimeste arvuga korraldama tootmist;

• Suuremamahulisem investeeringute programm on toimunud Soomes ja Eestis. Jätkame kalakasvatuse investeeringute programmi. Positiivne uudis on, et Eesti uute kalakasvatuste rajamise ettevalmistus edeneb plaanipäraselt, mis võimaldaks meil kahe aasta jooksul kahekordistada oma kalakasvatuste mahte;

• Eesmärk on tõusta Eesti- Soome ja Rootsi üheks suurimaks ja keskkonnasõbralikumaks kalakasvatajaks;

• Ennatlik oli suvel arvata, et koroonaviiruse põhjustatud kahju on möödunud. Samas on ettearvamatu kaasneva majanduskriisi pikaajaline mõju tarbijate käitumisele ning samuti konkurentsile.

Oleme alates 2. kvartalist juurutanud kulude kokkuhoiuprogrammi, mille tulemusena kulud vähenevad aastas ca 0,5 miljonit eurot. 2020/2021. finantsaasta põhiteemaks on positiivse rahavoo säilitamine ja jätkusuutlik tegevus. Arvestades Grupi ettevõtete regionaalset positsiooni usume, et suudame tekkinud olukorraga konkurentidest paremini hakkama saada.

Covid-19 on tekitanud uue olukorra, kuid vaatamata sellele ei pidanud PRFoods kordagi katkestama oma tootmist. Jätkame PRFoodsist keskkonnasõbraliku ja kvaliteetse kalakasvataja ja -töötleja väljaarendamist.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 3kv 2020 2kv 2020 1kv 2020 4kv 2019 3kv 2019 2kv 2019 1kv 2019 4kv 2018 Müügitulu 12,7 15,1 18,5 25,4 19,3 21,5 18,1 26,7 Brutokasum 1,2 0,7 2,0 4,3 2,6 2,1 2,1 4,7 EBITDA äritegevusest -0,3 -0,4 0,0 2,1 0,7 0,3 0,2 2,4 EBITDA -0,5 -0,4 -0,9 1,4 1,5 0,3 -0,5 0,8 EBIT -1,1 -1,0 -1,4 0,7 1,0 -0,3 -1,0 0,2 EBT -1,4 -1,2 -1,8 0,6 0,8 -0,4 -1,2 0,0 Puhaskasum (-kahjum) -1,4 -1,3 -1,7 0,5 0,6 -0,6 -1,2 0,2 Brutomarginaal 9,4% 4,6% 10,8% 17,0% 13,4% 9,8% 11,7% 17,7% Äritegevuse EBITDA marginaal -2,6% -2,6% 0,1% 8,4% 3,8% 1,4% 1,1% 9,1% EBITDA marginaal -3,8% -2,6% -4,6% 5,3% 7,6% 1,4% -2,5% 2,9% EBIT marginaal -8,8% -6,4% -7,8% 2,9% 5,0% -1,2% -5,6% 0,9% EBT marginaal -11,3% -8,1% -9,8% 2,2% 3,9% -2,0% -6,5% 0,1% Puhaskasumi marginaal -11,3% -8,4% -9,2% 2,0% 2,9% -3,0% -6,6% 0,8% Tegevuskulude suhtarv 18,2% 13,9% 14,3% 12,5% 13,4% 11,7% 14,1% 11,2%

BILANSS

mln EUR 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.09.2019 30.06.2019 31.03.2019 Netovõlgnevus 21,5 20,7 17,0 17,8 19,9 20,5 18,7 Omakapital 18,5 19,8 21,6 23,3 22,8 21,9 23,3 Käibekapital -4,4 -4,0 -2,5 -3,5 -3,0 -3,1 -1,6 Varad 57,4 57,1 56,9 60,5 62,4 62,5 63,5 Likviidsuskordaja 0,8x 0,8x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x Omakapitali suhtarv 32,3% 34,7% 37,9% 38,5% 36,5% 35,0% 36,7% Finantsvõimendus 53,7% 51,1% 44,0% 43,3% 46,6% 48,3% 44,5% Võlakordaja 0,7x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,6x Netovõlg / EBITDA äriteg 12,8x 7,5x 5,3x 5,3x 5,4x 5,1x 5,4x Omakapitali tootlus -7,0% -9,1% -5,7% -3,2% -4,5% -6,5% -8,2% Varade tootlus -2,4% -3,2% -2,1% -1,2% -1,6% -2,3% -3,0%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes 30.09.2020 30.06.2020 VARAD Raha ja ekvivalendid 1 091 2 276 Nõuded ja ettemaksed 3 232 3 578 Varud 8 746 7 884 Bioloogilised varad 5 423 4 249 Käibevara kokku 18 492 17 987 Edasilükkunud tulumaksuvara 54 54 Pikaajalised finantsinvesteeringud 232 232 Materiaalne põhivara 16 006 16 179 Immateriaalne vara 22 606 22 672 Põhivara kokku 38 898 39 137 VARAD KOKKU 57 390 57 124 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Võlakohustused 10 322 10 611 Võlad ja ettemaksed 12 385 11 132 Sihtfinantseerimine 212 211 Lühiajalised kohustused kokku 22 919 21 954 Võlakohustused 12 261 12 368 Võlad ja ettemaksed 900 190 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 934 1 920 Sihtfinantseerimine 833 873 Pikaajalised kohustused kokku 15 928 15 351 KOHUSTUSED KOKKU 38 847 37 305 Aktsiakapital 7 737 7 737 Ülekurss 14 198 14 007 Oma aktsiad -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 Realiseerimata kursivahed -397 -366 Jaotamata kasum (-kahjum) -3 056 -1 654 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 18 143 19 385 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 400 434 OMAKAPITAL KOKKU 18 543 19 819 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 57 390 57 124

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes 3kuud 2020/2021 3kuud 2019/2020 Müügitulud 12 737 19 329 Müüdud kaupade kulu -11 537 -16 747 Brutokasum 1 200 2 582 Tegevuskulud -2 322 -2 598 Turundus- ja müügikulud -1 558 -1 792 Üldhalduskulud -764 -806 Muud äritulud/-kulud 91 128 Bioloogiliste varade ümberhindlus -94 846 Ärikasum (-kahjum) -1 125 958 Finantstulud/-kulud -309 -203 Maksustamiseelne kasum (-kahjum) -1 434 755 Tulumaks -4 -185 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 438 570 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 402 513 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -36 57 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku -1 438 570 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -31 315 Kokku koondkasum (-kahjum) -1 469 885 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 433 828 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -36 57 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -1 469 885 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,04



0,01 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,04 0,01

