Lehdistötiedote 30.11.2020

Rakentamisaikaisten taloyhtiölainojen niukkuus rajoittaa asuntotarjontaa

- yhdessä korkean vero-osuuden kanssa nostaa asumisen hintaa

Syksyn erityispiirre asuntomarkkinassa on rakennusaikaisen rahoituksen niukkuus. Rakentamisaikaisten taloyhtiölainojen saannissa on haasteita sekä rakennuttajilla että rakentajilla. Rakennusaikaisten taloyhtiölainojen niukkuus rajoittaa uusien asuntojen rakentamista kasvukeskuksissa. Valmiiden kohteiden rahoitus samoin kuin kuluttajien rahoitus toimivat jokseenkin normaalisti.

Syksyn keskustelunaiheeksi taas on nousemassa asuntotuotannon korkea verotus – uuden asunnon tuotantokustannuksissa on 45 % eri veroja. Rahoituksellinen niukkuusilmiö - yhdistettynä uuden asunnon tuotantokustannusten 45 %:n vero-osuuteen - nostaa asumisen kustannuksia erityisesti pk-seudulla ja muissa kasvukeskuksissa.

’’Korkeasti verotettua asuntotuotantoa maksetaan korkeasti verotetuilla tuloilla – ei ihme jos asumista pidetään kalliina. Perinteinen suomalainen malli olisi esittää uusia tukia entisten päälle. Itse esitän kuitenkin mieluummin tukien purkamista ja sitä kautta verotuksen alentamista. Taloutta voitaisiin parhaiten elvyttää esimerkiksi alv:n alentamisen muodossa kuten mm Saksassa ja Ruotsissa on tehty. Rakentamisaikaiseen rahoitukseen taas on mahdollista kehittää täydentäviä rahoitusmuotoja’’, sanoo toimitusjohtaja Petri Roininen.

Investors View’ssä kuvaamme kuukausittain kiinteistö- ja kiinteistörahoitusalan tilannetta liikennevalomallilla. Marraskuun Investors View on tämän tiedotteen liitteenä.

Seuraava Investors View ilmestyy joulukuussa 2020.

Helsinki 30.11.2020

Liite Investors View marraskuu 2020

Investors House on Nasdaq Helsinki päälistan yhtiö, joka toimii aktiivisesti kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa ja kiinteistörahoitusmarkkinoilla. Yhtiön tavoitteena on kannattavuus, joka mahdollistaa osakekohtaisen osingon kasvun myös jatkossa. Investors View on Investors Housen julkaisema markkinan tilannekatsaus, joka ei sisällä ennusteita eikä sijoitussuosituksia.

