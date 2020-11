CGG Annonce l’Extension de Trois Ans de son Centre d’Imagerie Dédié pour PDO en Oman



Paris, France – le 30 novembre 2020

CGG annonce l’extension pour une période de trois ans de son centre de traitement dédié pour Petroleum Development Oman (PDO) à Muscat. Ce nouveau contrat pour la fourniture de services d'imagerie sismique terrestre de haut de gamme couvrira la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

PDO opère en Oman sur une zone qui couvre près d'un tiers de la surface du pays. Au sein de ce centre dédié, PDO déploie avec CGG de nouvelles technologies et de nouvelles séquences d’imageries pour répondre aux nombreux besoins d'exploration et de production.

Les spécialistes en imagerie du sous-sol de CGG continueront à mettre en œuvre leurs derniers algorithmes propriétaires pour apporter des améliorations majeures en imagerie avec des volumes de données terrestres toujours croissants et dans des structures géologiques en surface, complexes et bruitées. CGG devra également s’adapter à la transition de l'acquisition de données sismiques terrestres multi-sources par câble vers l’acquisition sans fil avec nodes, intégrer les algorithmes d'apprentissage automatique pour augmenter l’efficacité et la qualité des séquences d’imagerie et également soutenir PDO dans son défi permanent de développement de la sismique vers la caractérisation des réservoirs.

CGG poursuivra en Oman ses différentes initiatives destinées à accompagner le développement des savoir-faire locaux, la promotion des talents et des actions éducatives en lien étroit avec l'Université du Sultan Qaboos.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré « Je tiens à féliciter notre équipe du centre dédié de Muscat pour le renouvellement de ce centre qui est notre plus grand centré dédié dans le monde. Cette réussite est sans aucun doute due à l’excellence technique, à la qualité de service et au soutien exceptionnel apportés à PDO, mais également à leur anticipation et proactivité au cours des décennies pour faire face aux changements et aux nouveaux défis des géosciences en Oman. D'ici 2024, CGG et PDO auront célébré le 30e anniversaire de ce partenariat hautement collaboratif qui met l'accent sur la sécurité, l'intégrité et l'innovation. Nous nous engageons à nous appuyer sur cet héritage et sur les progrès continus de notre technologie en imagerie sismique pour aider PDO à réduire les risques de leurs futurs prospects et optimiser la production ».

