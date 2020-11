November 30, 2020 02:15 ET

Piippo Oyj



Yhtiötiedote

Nimityksiä Piippo Oyj johtoryhmässä

Piippo Oyj Yhtiötiedote 30.11.2020 klo 9.15

Jussi Kortelainen, agrologi (AMK), on nimitetty 1.12.2020 alkaen johtoryhmän jäseneksi sekä yhtiön laatu- ja tuotekehityspäälliköksi. Kortelainen on toiminut yhtiön palveluksessa vuodesta 2018 lähtien teknisenä päällikkönä.

Tehdaspalvelupäällikkönä toiminut Heikki Ryynänen siirtyy pois johtoryhmästä jääden eläkkeelle joulukuun 2020 lopussa. Ryynänen on tehnyt lähes 40 vuotisen uran yhtiössä eri tehtävissä, joista pisimpään tuotantopäällikkönä. Toimitusjohtaja Jukka Keisanen: "Kiitän Heikkiä hänen työstään ja pitkästä sitoumuksestaan yhtiön palveluksessa!”

PIIPPO OYJ

Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. 043 218 1245

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market -markkinapaikalla.

