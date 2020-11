PRESSEMEDDELELSE



ChemoMetec er blevet tildelt Nordsjællands Erhvervspris 2020 – en pris, der uddeles til virksomheder i Nordsjælland, som i det forløbne år eller gennem en årrække har gjort sig særligt positivt bemærket.

”Vi er både glade for og stolte over at have modtaget prisen og den anerkendelse, der naturligvis også følger med. Vi vil gerne i forbindelse med modtagelsen takke Nordea og Frederiksborg Amts Avis, som står bag uddelingen af prisen, samt Allerød kommune, som har indstillet os til prisen”, siger Steen Søndergaard, administrerende direktør i ChemoMetec.

ChemoMetec har over en årrække været på en spændende rejse, hvor omdrejningspunktet har været udvikling, produktion og salg af højkvalitets analyseudstyr, der anvendes til tælling og analyse af celler. I dag sælges produkterne til over 100 lande i hele verden, og størstedelen af kunderne er at finde inden for life science research, cellebaseret terapi samt farmaceutisk proces- og kvalitetskontrol. Over de seneste fem år er der sket mere end en tredobling af ChemoMetecs omsætning, som nåede 214 mio. kr. i det seneste regnskabsår, og samtidig er indtjeningen steget væsentligt. Det skyldes blandt andet, at det er lykkedes at opbygge en meget attraktiv markedsposition som leverandør af udstyr til celletælling inden for vækstområdet cellebaseret immunterapi, der er en meget lovende ny behandling af cancer.

”Vi har siden år 2001 haft vores hovedkontor i Allerød, og denne placering har dannet en rigtig god ramme for udviklingen af vores virksomhed. Selv om vi er vokset, har vi valgt at beholde langt hovedparten af arbejdspladserne i Danmark, og over de seneste fem år er antallet af medarbejdere på vores hovedkontor steget fra omkring 40 til mere end 100 – en stigning der dækker over, at både al udviklingsarbejde, produktion og kvalitetskontrol finder sted her i Allerød. I øjeblikket er vi både i gang med at udvide produktionen og renovere vores hovedkontor – både så det bliver mere energivenligt, kommer til at se bedre ud og bliver en endnu mere attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere”, slutter Steen Søndergaard.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S

Telefon (+45) 4813 1020

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farmaceutisk industri, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

Vedhæftede filer