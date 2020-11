Savosolar Oyj

Savosolar Oyj – Johdon liiketoimet, Feodor Aminoff, marraskuu 2020







Ilmoitusvelvollinen Nimi: Aminoff, Feodor Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Ensimmäinen ilmoitus Viitenumero: 743700J1YZ8IEJAPDL21_20201123192425_7 Liikkeeseenlaskija Nimi: Savosolar Oyj LEI: 743700J1YZ8IEJAPDL21 Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: 2020-11-23 Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI) Liiketoimen luonne: Merkintä Lisätiedot: Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla Instrumentti: Osake ISIN: FI4000425848 Volyymi: 6264 Yksikköhinta: 0,11480 Euro Liiketoimien yhdistetyt tiedot Volyymi: 6264 Keskihinta: 0,11480 Euro

