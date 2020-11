Kub Cleaner, concepteur français de stations blanches qui analysent et décontaminent les supports USB et périphériques amovibles, et Seclab, le spécialiste de la protection des infrastructures critiques et stratégiques, annoncent un partenariat face au problème de la diffusion des malwares sur les infrastructures industrielles ou sensibles.

Les deux spécialistes français de la cybersécurité ont noué une alliance majeure pour sécuriser les environnements critiques de leurs clients en France comme à l’international. Pour ce faire, ils ont combiné leurs technologies pour proposer une solution garantissant de bout en bout une politique de sécurité sur l'usage de l'USB et sur les transferts de fichiers en général.

Ainsi, l’agent logiciel KUB et les agents matériels de Seclab (Secure Xchange USB et Secure Xchange Network) seront associés dans différents cas d’usage pour répondre aux besoins spécifiques des infrastructures critiques. Cette complémentarité de technologies offre un niveau de sécurité unique et permet de répondre à des problématiques métiers : protection d’anciens postes de travail de menaces USB ou encore protection d’un réseau critique.

Christophe Bourel, CEO de Kub Cleaner « Notre partenariat est un élément fort dans le monde de la sécurité des infrastructures critiques. La puissance de nos solutions et leur combinaison est une réponse complète aux attentes de nos clients qui peuvent désormais accéder à un niveau de sécurité unique et jamais proposé sur le marché. Complémentaires et 100% made in France, notre offre commune est donc la réponse que le marché attendait. »

Xavier Facelina, CEO de Seclab « Nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat technologique qui est l’aboutissement d’un travail de fond mené par nos équipes. Nous allons désormais déployer à grande échelle nos solutions et accompagner les organisations qui s’appuient sur des infrastructures critiques dans l’élévation de leur protection cyber face aux malware de toutes natures. »