Flex-O, le nouvel acteur français innovant de l’immobilier d’entreprise est heureux d’annoncer sa deuxième implantation dans l’Hexagone (après Sophia Antipolis), et la première sur la métropole Nantaise, pour 1.683 m² sur le programme L’Odyssea, développé par Primalys.

Cette opération a été réalisée par l’intermédiaire du cabinet Arthur Loyd.

Flex-O a signé son implantation sur l’immeuble L’Odyssea, qui sera livré par Primalys, promoteur Nantais bien connu pour la qualité de ses emplacements, tout début 2021.

L’immeuble L’Odyssea, en cours de certification HQE, est implanté au sein du pôle Atlantis, bénéficie d'une visibilité optimale et propose plus de 8200 m² de bureaux agrémentés par des terrasses et un jardin partagé. Son esthétique épurée en verre et aluminium, apporte une très belle luminosité, et les prestations sont de grande qualité. Cette nouvelle implantation permettra à Flex-O de proposer environ 150 espaces de travail

Marie-Anne Morin, Directrice Générale de Flex-O indique « Flex-O a la volonté de s’implanter dans toutes les grandes villes de France dans les 3 ans à venir. Nantes, par son potentiel d’innovation et ses actions renforcées dans le développement durable, présente une croissance économique parmi les plus fortes de France, et nous sommes très heureux d’avoir pu finaliser notre accord avec le Groupe Primalys Ce nouveau site correspond parfaitement à notre volonté d’implanter Flex-O sur des sites éco-responsables (label HQE) et avec une multitude de services environnants. »

Primalys se félicite de cette nouvelle implantation et Larry Boccara, son Directeur Général, confirme : « Nous sommes persuadés que Flex-O apportera une forte valeur ajoutée à L’Odyssea, puisqu’il viendra enrichir l’offre de service que nous souhaitons mettre à la disposition de nos locataires ».