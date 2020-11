De gauche à droite : Dr Gilles Julien, pédiatre social, directeur clinique et président fondateur de la Fondation Dr Julien, Michel Rivard, auteur-compositeur-interprète et Christian Bégin, acteur et ambassadeur de la Fondation Dr Julien lors du tournage du Webothon.

MONTRÉAL, 30 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, comme la Fondation Dr Julien ne pourra accueillir la population pour la Guignolée, c’est plutôt la Guignolée qui ira vers les gens. La pandémie ayant coupé les ailes de nombreuses initiatives de collecte de fonds partout dans le réseau des centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) de la province, la Fondation Dr Julien souhaite faire appel à la générosité de toute la population et des entreprises du Québec et les invite à son Webothon diffusé sur Facebook samedi 12 décembre prochain à 14h



À sa 18e édition, la Guignolée Dr Julien constitue la grande collecte annuelle au profit de la pédiatrie sociale en communauté. Elle sert toujours à recueillir des fonds, non seulement pour les trois centres d’expertise et de formation associés la Fondation Dr Julien, soient le CPSC La Ruelle d’Hochelaga, le Garage à musique et le Centre de Côte-des-Neiges, mais l’édition 2020 vise aussi à soutenir encore davantage les collectes de fonds de plus d’une trentaine de CPSC participant à la Guignolée Dr Julien à travers la province.

Un nouvel événement virtuel présenté par la Banque Nationale

La Fondation est fière d’annoncer un nouveau partenariat avec la Banque Nationale, qui présentera la toute première édition du Webothon de la Guignolée Dr Julien, une émission spéciale de 75 minutes présentée sur Facebook le 12 décembre, à compter de 14h. Ce tout nouvel événement de collecte de fonds sera coanimé par Christian Bégin, parrain de la Fondation, et le Dr Julien; il mettra en scène des artistes et amis de la Fondation Dr Julien. Guylaine Tanguay, Michel Rivard, Sarahmée et Catherine Major offriront des prestations musicales, Ève Christian, cofondatrice et marraine de la Guignolée, la Dre Gaëlle Vekemans, pédiatre sociale et directrice clinique adjointe, et Jean-Charles Lajoie, animateur à TVA Sports et grand ami de la Guignolée depuis 12 ans, seront parmi les invités de Christian Bégin.

« La Banque Nationale et ses employés sont fiers de s’associer à la Fondation Dr Julien pour les cinq prochaines années et de soutenir ainsi les soins et les services de pédiatrie sociale en communauté pour des milliers d’enfants vulnérables au Québec. Nous souhaitons tout le succès à cette première édition du Webothon et espérons que les donateurs seront au rendez-vous le 12 décembre prochain » a déclaré Jehan Vekemans, Vice-président, Stratégie d’affaires, Gestion de patrimoine à la Banque Nationale et Ambassadeur de la Guignolée Dr Julien.

Programmation de la journée du 12 décembre

Plusieurs bénévoles seront à l’extérieur pour faire la promotion du Webothon et rappeler aux gens qu’ils peuvent donner jusqu’au 15 janvier prochain. Dr Julien et d’autres ambassadeurs de la pédiatrie sociale seront disponibles pour des entrevues au CPSC La Ruelle d’Hochelaga au 1600, rue Aylwin à Montréal.

De 7h à 11h l’émission Samedi et rien d’autre, animée par Joël Le Bigot, sera diffusée en direct à ICI Première jusqu’à 11h. Cette année, l’équipe de Radio-Canada sera en studio alors que le Dr Julien et des invités se succèderont au micro, en direct du CPSC La Ruelle d’Hochelaga.

De 9h à 16h un « service à l'auto » sera installé devant La Ruelle d'Hochelaga, rue Aylwin.

Il permettra aux donateurs de faire un don, sans avoir à sortir de leur voiture.

De 14h à 15h15, le Webothon de la Guignolée Dr Julien présenté par la Banque Nationale sera diffusé sur la plateforme Facebook et disponible en rattrapage jusqu'au 15 janvier 2021. Pour accéder à l'émission : https://www.facebook.com/events/712086516351725/



Plusieurs façons de donner

Par téléphone - Au 1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543)

Via le site Web – https://guignoleedrjulien.org

– https://guignoleedrjulien.org En organisant votre propre collecte de fond s https://don.fondationdrjulien.org/fondation-dr-julien-1/campagne-en-details/guignolee-dr-julien-et-vous-22

Par la poste - En postant un chèque à Fondation Dr Julien (4765 Sainte-Catherine Est, Montréal, QC, H1V 1Z5) ou à l'un des centres de votre communauté.

- En postant un chèque à Fondation Dr Julien (4765 Sainte-Catherine Est, Montréal, QC, H1V 1Z5) ou à l’un des centres de votre communauté. Par texto - En textant DRJULIEN au 20222



Un réseau reconnu de soins et services de première ligne

Aujourd’hui, le réseau des 43 CPSC du Québec rejoint annuellement près de 10 400 enfants et leur famille. En mai dernier, lors de la pandémie, les CPSC ont d’ailleurs été reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux comme des établissements offrant des soins et des services essentiels de première ligne à des clientèles vulnérables. Pour la liste complète des centres : https://fondationdrjulien.org/les-centres/trouver-un-centre/

« Cette année a été extrêmement difficile pour tout le monde, mais encore plus pour les enfants vulnérables. La pandémie et le confinement de la population ont exacerbé les inégalités et les enfants et leur famille en sont les grands perdants. Partout au Québec, les équipes ont tenu le coup, elles ont innové et ont été là pour les familles. Cette édition de la Guignolée est très particulière puisque nous ne pourrons accueillir les familles comme nous le faisions depuis 17 ans. Elles nous manqueront beaucoup et nous espérons que la population sera encore au rendez-vous pour nous témoigner de son soutien, qui nous est si précieux. Plus que jamais, nous avons besoin de sentir que toute la communauté est là pour donner une chance à ces enfants de se développer pleinement, dans le respect de leurs droits fondamentaux. Les besoins sont grands et les enfants ne peuvent plus attendre. » explique le Dr Gilles Julien, pédiatre social, directeur clinique et président fondateur de la Fondation.

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien a pour mission de mobiliser la collectivité, de soutenir et d’accroître le nombre d’intervenants, d’influencer la pratique et de propager son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté. Elle travaille à en assurer la pérennité pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puissent avoir accès aux soins et aux services dans le respect de leurs droits fondamentaux. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de professionnels et de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec et ailleurs au Canada. Aujourd’hui, 43 CPSC soignent et outillent ensemble près de 10 400 enfants et leur famille au Québec. Pour en savoir plus : https://fondationdrjulien.org/la-psc/a-propos/

Demandes d’entrevues avant et pendant la Guignolée :

Élisa Baldet, relationniste

Fondation Dr Julien

(514) 588-3794

ebaldet@fondationdrjulien.org

