Marimekko Oyj, Lehdistötiedote, 30.11.2020 klo 14.00



Marimekko tuo ensimmäiset luonnonvärillä painetut vaatteet, laukut ja kodintuotteet markkinoille osana syksyn 2021 mallistoaan. Kankaiden sininen sävy on syntynyt yhteistyössä suomalaisen luonnonväreihin keskittyneen Natural Indigo Finlandin kanssa.



Marimekon ja Natural Indigo Finlandin yhteistyö luonnonvärien teollisen käytön parissa alkoi elokuussa 2019. Marimekon kangaspainossa Helsingissä on esimerkiksi kehitetty värimorsinkokasvista saatavan sinisen värin reseptiä sekä testattu värin kestävyyttä käytössä.



”Marimekolle on tärkeää olla mukana etsimässä ja kehittämässä uusia, vastuullisempia tulevaisuuden ratkaisuja muun muassa materiaaleihin. Oma kangaspainomme Helsingissä tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden testata uusia kankaita ja väriaineita painoprosessissa. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että yhdessä Natural Indigon kanssa olemme voineet tuoda luonnollisen indigovärin käyttöön teollisessa mittakaavassa”, Marimekon kodinmalliston ja kuviosuunnittelun johtaja Minna Kemell-Kutvonen kertoo. ”Tavoitteenamme on jatkuvasti lisätä vastuullisen puuvillan ohella myös muiden vastuullisempien materiaalien osuutta tuotteissamme ja pakkauksissamme sekä etsiä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja valmistusprosesseissa käytettäville aineille. Luonnonvärien käyttö kankaiden painamisessa on erittäin kiinnostava vaihtoehto. On aina ilo löytää hyviä kotimaisia yhteistyökumppaneita ja yhdessä kehittää ratkaisuja, jotka voivat viedä koko alaa eteenpäin.”



Heinäkuussa 2021 kauppoihin saapuvat värimorsingosta saadulla sinivärillä painetut Unikko-kuosiset Norkko-paidat ja kukkarot, Jokapoika-paidat sekä Silkkikuikka-kangas, -tyynynpäälliset ja -laukut.



”Natural Indigon tavoitteena on valmistaa värejä kestävästi ja eettisesti ja näin tarjota koko tekstiilialalle yksi keino vastuullisuuden parantamiseen. Olen iloinen, että Marimekko halusi jo hankkeen alkuvaiheessa lähteä mukaan kehittämään luonnonvärien käyttöä teollisessa mittakaavassa”, Natural Indigo Finlandin Pasi Ainasoja sanoo.



Luonnosta saatavien värien teollinen käyttö on vasta alkutekijöissä, mutta yhteistyön tuloksena syntyneet tuotteet osoittavat, että luonnonvärit ovat kiinnostava tulevaisuuden vaihtoehto kankaiden painamiseen. Morsingosta saatavan sinivärin lisäksi Natural Indigo Finland on jo kokeillut esimerkiksi keltaisen, vihreän ja harmaan värin uuttamista teollisuuden eri sivuvirroista, kuten sipulinkuorista. Luonnonvärien käyttö edellyttää uudenlaista ajattelua kuviosuunnittelulta ja kuvioiden värittämiseltä, sillä muun muassa kasvuolosuhteet vaikuttavat kankaalle syntyvään värisävyyn. Lisäksi värimorsingosta saatavalle siniselle kuten muillekin luonnonväreille on luonteenomaista, että sen intensiivisyys muuttuu pesun ja käytön myötä.



Luonnollisella indigovärillä painetut tuotteet lanseerataan Marimekon 70-vuotisjuhlavuonna. Läpi vuosikymmenten Marimekko on pysynyt uskollisena alkuperäiselle tehtävälleen tuoda iloa elämään vahvoin värein ja kuvioin. Marimekon värit ja kuviot ovatkin huomion keskipisteenä koko juhlavuoden ajan.



Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com





Natural Indigo Finland tuottaa luonnonvärejä Nivalassa Pohjois-Suomessa muun muassa tekstiiliteollisuudelle. Yrityksen päätuote on itse viljellyn värimorsinkokasvin lehdistä uutettu sininen väri. Natural Indigo on kehittänyt viljelyä ja värintuotantoa myös osana monitieteistä, kansainvälistä BioColour-hanketta. www.naturalindigo.fi