Arco Vara AS-i juhatus vabastas Ivaylo Mishevi Arco Vara grupi Bulgaaria üksuste (Arco Vara Bulgaria EOOD, Iztok Parkside EOOD, Arco Invest EOOD, Arco Lozen EOOD, Arco Manastirski EOOD) juhataja ametikohalt ning valis uueks juhatajaks Kaloyan Radosslavovi. Juhtimise leping sõlmiti uue juhatajaga 3 aastaks.

Kaloyan Radosslavov liitus Arco Vara meeskonnaga 2018. aastal ning on edukalt lühikese ajaga muutnud Madridi projekti grupi tulutoovaks ettevõtmiseks. Uue juhataja peamised ülesanded on kõigi poolikute projektide lõpetamine Bulgaarias, uute arenduste algatamine, kinnisvaraportfelli mitmekesistamine ning grupi Bulgaaria haru üldise kasumlikkuse suurendamine.

Enne Arco Varaga liitumist töötas Kaloyan New Yorgis, USA-s advokaadina. Ta lõpetas Fordhami ülikooli New Yorgis, USA-s, saades õigusteaduste doktorikraadi (JD) ja ärijuhtimise magistrikraadi (MBA). Kaloyan on innukas tennisemängija ning on väga huvitatud kohalikust ja rahvusvahelisest poliitikast.

Kaloyan Radosslavov kuulub Royal Invest Group OOD (Bulgaarias registreeritud ettevõtte) ja Royal 2017 EOOD (Bulgaarias registreeritud ettevõtte) juhatusse.

Uus juhataja ei oma Arco Vara AS-i aktsiaid.





