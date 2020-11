QUÉBEC, 30 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Regardant des échantillons, missharvey ne pouvait être plus enthousiaste - son premier projet très attendu de collection de vêtements vient de démarrer - « Je travaille sur ÉLEVEY depuis des mois », a déclaré Harvey, « c'est le reflet de mes expériences acquises - sur l'esport, sur moi-même et sur mes valeurs - » ÉLEVEY est une entreprise de citoyenneté numérique, qui fait la promotion d'interactions saines en ligne et dans le monde réel. « Tout est une question de savoir comment essayer d’être une meilleure personne, nous avons essayé de transposer ça dans nos vêtements, quelque chose de tangible qui dit: Hey, je suis avec vous, je veux faire de cette planète, un monde meilleur », nous dit Harvey. « ÉLEVEY vise à s'élever les uns les autres et à nous amener à être les meilleurs citoyens numériques que nous pouvons être. »



La première collection appelée « eau de rose » comprend des hauts, des masques, des cotons ouatés et des vestes unisexes conçus pour le confort et la fonctionnalité. Pour Stéphanie Harvey, tout part de la communauté: « Je m'engage envers ma communauté et je lui redonne » - ÉLEVEY est un outil pour redonner -. Défenseur de la lutte contre la cyberintimidation, Harvey s’engage entre autres à redonner 75% de la vente de ses masques à la fondation Cybersmile.

Pionnière de l'esport au Québec, Stéphanie Harvey se souvient encore des chandails d'équipe mal ajustés et du branding limité. « Avec « eau de rose », nous accordons la priorité au confort, tout en y ajoutant un sens », déclare Harvey. « Nous sommes très stratégiques dans la façon dont nous positionnons cette marque. Il ne s’agit pas d’être mon fan. Il s'agit d'être votre propre fan ». Combiner des éléments de la culture esport, de la mode populaire et de l'art a été au cœur du processus pour l'équipe d'ÉLEVEY. Chaque vêtement a été sélectionné par Stéphanie comme répondant à un standard élevé de qualité et de design. Chaque modèle a été conçu pour un ajustement inclusif, allant du XS au XXXXL. Pour reprendre les mots de missharvey, « nous voulons avoir des produits qui plaisent à tous et qui restent esthétiques sans devoir les genrer. »

Cinq fois championne du monde de Counter-Strike et icône de longue date du Esport, Stephanie Harvey « missharvey » est désormais directrice du développement des franchises Esports chez Counter-Logic Gaming. Anciennement conceptrice de jeux pour Ubisoft Montréal, Stéphanie consacre une grande partie de son temps à sensibiliser les gens aux saines habitudes en jeu vidéo, à l'égalité des sexes et à la toxicité en ligne. Elle travaille également actuellement avec le groupe Esport du Comité international olympique, est porte-parole de DreamHack Montréal et a sa propre web-série sur RDS Jeux vidéo, « Vie de Pro ». À travers ses 17 ans dans le Esport et ses 7 ans en tant que développeuse, elle a été nommée dans le Forbes 30 under 30, dans le BBC 100 women et a obtenu le titre de Canada's Smartest Person lors de la 3e saison de l’émission au même titre sur la CBC.

