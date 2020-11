Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 30.11.2020 kello 15.00







Siili Solutions Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2021 seuraavasti:



Tilinpäätöstiedote 2020 perjantaina 19.2.2021

Vuosikertomus vuodelta 2020 viikolla 9 viimeistään keskiviikkona 3.3.2021

Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 2021 torstaina 29.4.2021

Puolivuotiskatsaus tammi–kesäkuulta 2021 keskiviikkona 18.8.2021

Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2021 keskiviikkona 27.10.2021

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote ja puolivuosikatsaus vuodelta 2021 julkaistaan noin klo 8.45. Liiketoimintakatsaukset julkaistaan mainittuina päivinä klo 15 mennessä.

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 25.3.2021 Helsingissä.





