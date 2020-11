GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.11.2020 KLO 15.30

Goforen Matching Share Plan 2017 -osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus



Gofore Oyj on luovuttanut yhteensä 33 859 yhtiön hallussa olevaa Goforen osaketta vastikkeetta yhtiön Matching Share Plan 2017 -osakepalkkiojärjestelmään kuuluville 172 henkilölle ohjelman ehtojen mukaisesti.



Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Goforen varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.



Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

Lisätietoja:

Teppo Talvinko, talousjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 715 3660

teppo.talvinko@gofore.com



Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija.