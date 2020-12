2020. gadā Olainfarm Grupa stabili turpināja iesākto darbību galvenajos noieta tirgos. 2020. gada deviņos mēnešos lielākais pārdošanas apjoms bija Latvijā, sasniedzot 28 738 tūkst. EUR, kas ir 232 tūkst. EUR vai 1% vairāk nekā tajā pašā periodā iepriekšējā gadā. Latvijas pārdošanas apjoms veido 32% no Grupas kopējiem ieņēmumiem. Realizācijas apjoms Krievijā 2020. gada deviņos mēnešos ir 20 590 tūkst. EUR, kas ir samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gadu, jo iepriekšējā gadā notika būtiskas papildu piegādes, kas bija paredzētas šim gadam.



“Covid-19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi ir nesuši dažādus izaicinājumus, taču mēs saprotam, kā tos pārvarēt, un esam apņēmības pilni sasniegt mūsu izaugsmes plānus, ko iezīmē uzņēmuma piecu gadu stratēģija. Kā ilgtermiņa ieguldījumu mēs esam izveidojuši meitas uzņēmumu Krievijā, kas sniedz vēl precīzāku ieskatu medicīniskajā nozarē un ļauj izpētīt tirgu, pielāgojot mūsu piedāvājumu atbilstoši un aktuāli klientu vajadzībām. Ar prieku varu teikt, ka jaunais biznesa modelis Krievijā ir ieviests un mūsu komanda darbojas ar pilnu jaudu,” saka Elena Bušberga, AS "Olainfarm" valdes locekle un izpilddirektore.

2020. gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 88 893 tūkst. EUR, kas ir 10% samazinājums pret ieņēmumu līmeni pirms gada. Bruto peļņas rentabilitāte 2020. gadā ir 59,2 %, kas ir 1,9 p.p. samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gada deviņu mēnešu perioda rādītāju 61,1 %.

Grupas EBITDA rādītājs 2020. gada deviņos mēnešos bija 18 130 tūkst. EUR, kas ir par 25 % jeb 6 089 tūkst. EUR mazāk nekā par tādu pašu periodu 2019. gadā. Grupas EBITDA rentabilitāte bija 20,4 %. Prognozētā Grupas gada peļņa tiek saglabāta iepriekš paziņotajā līmenī, tas ir 11,2 miljonu EUR apmērā.

Grupas finanšu stāvoklis 2020. gada 3. ceturksnī ir stabils. Sekmīga Grupas operacionālā darbība ļāva 2020. gada septembra beigās uzkrāt naudas līdzekļus 29 991 tūkst. EUR vērtībā. Šis ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai mazinātu nenoteiktību pārdošanas tirgos, kā arī nodrošinātu izejvielu piegādi, saglabājot stabilu darbību. Uzkrātie naudas līdzekļi nodrošina iespēju turpināt finansēt ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī veikt investīcijas pētniecībā – klīniskajos pētījumos.

2020. gada deviņos mēnešos noslēdzās četru 1. fāzes klīnisko pētījumu (farmakokinētikas un biopieejamības) īstenošana, savukārt viena 1. fāzes klīniskā pētījuma īstenošana ir pārcelta uz 2021. gada 1. pusgadu, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un ievērojot Eiropas Zāļu aģentūras 2020. gada 20. martā izdotās vadlīnijas klīnisko pētījumu īstenošanai. 2020. gadā notiek četru 3. fāzes klīnisko pētījumu plānošana. Ievērojot ar Covid-19 pandēmiju saistītos ierobežojumus un riskus klīnisko pētījumu īstenošanā, 3. fāzes klīnisko pētījumu īstenošanu (klīnisko daļu) plānots uzsākt 2021. gadā.

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats Koncerns 30.09.2020 31.12.2019 EUR '000 EUR '000 AKTĪVS ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Nemateriālie aktīvi 40 086 38 422 Pamatlīdzekļi 41 488 42 442 Lietošanas tiesību aktīvi 6 854 7 069 Ieguldījuma īpašumi 226 253 Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi 726 782 KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 89 380 88 968 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI Krājumi 30 790 28 247 Debitori 22 402 36 225 Nauda 29 991 15 230 KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 83 183 79 702 KOPĀ AKTĪVS 172 563 168 670 PASĪVS PAŠU KAPITĀLS Akciju kapitāls 19 719 19 719 Akciju emisijas uzcenojums 2 504 2 504 Rezerves (658) (12) Nesadalītā peļņa 105 941 105 298 KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 127 506 127 509 KREDITORI Ilgtermiņa kreditori Aizņēmumi un nomas saistības 12 068 12 177 Nākamo periodu ieņēmumi 3 649 3 194 Kopā ilgtermiņa kreditori 15 717 15 371 Īstermiņa kreditori Aizņēmumi un nomas saistības 6 850 9 568 Parādi piegādātājiem un citas saistības 17 283 15 727 Norēķini par dividendēm 4 507 - Nākamo periodu ieņēmumi 700 495 Kopā īstermiņa kreditori 29 340 25 790 KOPĀ KREDITORI 45 057 41 161 KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS 172 563 168 670





Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats Koncerns M9 2020 M9 2019 EUR '000 EUR '000 Ieņēmumi 88 893 98 774 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (36 303) (38 449) Bruto peļņa 52 590 60 325 Pārdošanas izmaksas (19 036) (22 356) Administrācijas izmaksas (22 457) (20 467) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1 990 1 577 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (1 796) (1 262) Asociēto sabiedrību (zaudējumu) / peļņas daļa (11) 92 Finanšu ieņēmumi 57 2 093 Finanšu izmaksas (6 040) (703) Peļņa pirms nodokļiem 5 297 19 299 Uzņēmumu ienākuma nodoklis (184) (100) Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 37 (1) PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA 5 150 19 198 Citi pārskata perioda apvienotie (zaudējumi) / ienākumi pēc nodokļiem (646) 271 Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem 4 504 19 469 Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz: Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem 4 504 19 469 Nekontrolējošo līdzdalību - - Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR 0.37 1.36

AS “Olainfarm” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi zāļu un ķīmisko farmaceitisko produktu ražošanā. AS “Olainfarm” ir TOP14 ražošanas uzņēmums Centrālajā un Austrumeiropā. Šobrīd AS “Olainfarm” produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 valstīm, tostarp Krieviju un citām NVS valstīm, kā arī Eiropas valstīm, Ziemeļameriku, Āziju un Austrāliju. Uzņēmuma darbības pamatprincips ir radīt ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un pakalpojumus, izmantojot uzkrātās ražošanas un pārdošanas zināšanas.

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikums