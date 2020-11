SÃO PAULO, Nov. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- As empresas no Brasil estão buscando parceiros de serviços de nuvem pública para ajudá-las a atender à crescente demanda por serviços online e permitir que os funcionários continuem trabalhando em casa durante a pandemia COVID-19, de acordo com um novo relatório publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria.



O relatório ISG Provider Lens™ Public Cloud – Solutions and Services 2020 para o Brasil mostra que os provedores de nuvem pública estão acompanhando a demanda crescente, com transformações de carga de trabalho e mudanças para a nuvem gerenciadas por consultores que trabalham em casa. Novos negócios de nuvem pública no Brasil estão sendo negociados por meio de reuniões virtuais, diz o relatório.

“A nuvem pública é um ecossistema ideal para a continuidade do trabalho virtual e e-commerce que acontecem no Brasil”, disse Pedro Luís Bicudo Maschio, um analista de destaque do ISG e autor do relatório. “A nuvem pública fornece a agilidade e a escalabilidade de que as empresas precisam para oferecer boas experiências aos clientes e funcionários”.

O relatório também identifica um interesse crescente entre as empresas brasileiras por serviços de computação sem servidor e gerenciamento de contêineres. Além disso, eles estão adotando cada vez mais a inteligência artificial e a computação cognitiva e exigem dos provedores mais serviços de transformação de aplicativos.

As empresas no Brasil têm uma preferência clara por um ambiente com várias nuvens, diz o relatório. Os clientes preferem as melhores soluções e estão cada vez mais interessados em provedores que possam ajudá-los a verificar vulnerabilidades e cumprir regulamentos como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ainda assim, a maioria das empresas têm uma nuvem preferida para a maior parte de suas cargas de trabalho de computação, usando outras nuvens para aplicativos específicos, software como serviço (SaaS) ou para economia de custos.

O relatório mostra ainda, um número crescente de empresas brasileiras trocando de provedores de serviços de nuvem pública gerenciados durante o ano, à medida que as empresas buscam obter os melhores serviços a um preço competitivo. Um dos principais diferenciais é a gestão de custos, que se tornou uma grande prioridade durante a pandemia. Provedores titulares que se concentraram em ajudar os clientes a otimizar os recursos da nuvem e reduzir os custos mensais tiveram maior retenção de clientes.

O relatório ISG Provider Lens™ Public Cloud – Solutions and Services Report 2020 para o Brasil avalia as competências de 44 provedores em seis quadrantes: Consulting and Transformational Services for Large Accounts; Consulting and Transformational Services for the Midmarket; Managed Public Cloud Services for Large Accounts; Managed Public Cloud Services for the Midmarket; Hyperscale Infrastructure and Platform Services, e SAP HANA Infrastructure Services.

O relatório elege Claranet e Dedalus como líderes em quatro quadrantes e a Compasso UOL como líder em três. Accenture, Amazon (AWS), BRLink, Google (GCP), IBM, Microsoft, Nextios, Sky.One TIVIT e V8 Consulting são líderes em dois quadrantes, e Capgemini, essence IT, SantoDigital e Unisys são líderes em um.

Versões customizadas do relatório estão disponibilizadas pela AWS, Compasso UOL, Dedalus, V8 Consulting e Ativy, que foi classificada em dois quadrantes como Product Challenger e Contender.

O relatório ISG Provider Lens™ Public Cloud – Solutions and Services 2020 para o Brasil está disponível para os assinantes, ou para compra, nessa webpage.

Sobre a ISG Provider Lens™ Research

A série ISG Provider Lens™ Quadrant research é a única avaliação de fornecedores desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de outsourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa cobre atualmente provedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa e América Latina, bem como nos EUA, Alemanha, Reino Unido, França, países nórdicos, Brasil e Austrália/Nova Zelândia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre as pesquisas ISG Provider Lens™, visite esta webpage.

A série é um complemento aos relatórios ISG Provider Lens Archetype, que oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

A partir deste ano, cada estudo ISG Provider Lens™ incluirá um Resumo Global para ajudar os assinantes corporativos a entender melhor os recursos de provedores em todos os mercados geográficos cobertos por esses estudos. Todos os relatórios da ISG Provider Lens™ agora também incluirão um recurso de contexto empresarial para ajudar os executivos a identificar rapidamente os principais insights relacionados às suas funções e responsabilidades.

Sobre a ISG

A ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG está comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de operadora de rede; estratégia e desenho de operações; mudar a gestão; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.300 profissionais prontos para o digital, operando em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria e classe mundial de pesquisa e recursos analíticos com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite www.isg-one.com.