OTTAWA, 30 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada réagiront au Portrait économique et budgétaire du gouvernement fédéral pour aujourd’hui.

Les syndicats du Canada ont demandé des investissements fédéraux ciblés pour aider les travailleuses et travailleurs et leurs familles à passer à travers la pandémie et pour assurer une redressement économique rapide et une reprise rapide.

Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada, sera disponible pour commenter la mise à jour économique lorsqu'elle sera publiée.

