Le groupe Casino a finalisé la cession à ALDI France de 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts

Paris, le 30 novembre 2020,

Le groupe Casino a finalisé la cession à ALDI France de 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts, pour une valeur d’entreprise de 717 millions d’euros (incluant jusqu’à 35 millions d’euros de complément de prix).

Après prise en compte des passifs nets transférés avec les magasins pour 34 millions d’euros, les produits de cession s’établissent à 683 millions d’euros dont (i) 648 millions d’euros perçus ce jour, et (ii) jusqu’à 35 millions d’euros de complément de prix versé ultérieurement sur la base du respect d’indicateurs opérationnels durant la période de transition.

Le groupe Casino pourrait, par ailleurs, céder prochainement à ALDI des magasins Leader Price complémentaires pour un montant pouvant atteindre 11 millions d’euros.

L’accord prévoit l’organisation d’une période de transition pendant laquelle les opérations au jour le jour continueront d’être gérées par le groupe Casino jusqu’au passage progressif des magasins sous enseigne ALDI tout au long de l’année 2021.

Le groupe Casino reste propriétaire de la marque Leader Price et pourra l’exploiter en France et à l’international selon certaines conditions convenues avec ALDI. Le Groupe conservera ainsi une activité rentable de grossiste auprès de 200 magasins Leader Price franchisés, et de clients externes ou internes (Franprix, Casino Géant ou supermarchés Casino).

Cette cession intervient après l’information et la consultation des instances représentatives du personnel, ainsi que l’autorisation de l’Autorité de la concurrence du 17 novembre 2020. Elle porte le montant des cessions d’actifs non stratégiques finalisées à 2,8 milliards d’euros depuis juillet 2018.

Jean-Charles Naouri, Président - Directeur-général du groupe Casino, déclare : « Je tiens à remercier les collaborateurs des magasins et entrepôts pour leur travail et leur engagement et je leur souhaite pleine réussite dans la poursuite de leurs activités au sein du groupe ALDI. Cette cession de Leader Price à ALDI, acteur majeur du discount, s’inscrit pleinement dans le plan de transformation du Groupe engagé en 2018. Le groupe Casino va désormais pouvoir se concentrer sur ses formats porteurs que sont l’e-commerce, le premium et la proximité, et sur les nouveaux métiers à forte croissance autour de l’énergie et la data ».

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis

