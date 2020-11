Nacon Communiqué de presse

Lesquin, 30 novembre 2020, 18h00

Forte progression de la rentabilité au S1 2020/21 :

·ROC : 15,7 M€ (+47,3%), soit 18.2% du CA

·Résultat Net : 9,6 M€ (+46,7%)

Nouvelle révision à la hausse de l’objectif de chiffre d’affaires 2020/21 : 160-170 M€

NACON (ISIN FR0013482791) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le 1er semestre 2020/21 (du 1er avril au 30 septembre) tels qu’arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu en date du 30 novembre 2020.

Consolidés en M€ IFRS 09/2020 09/2019(3) Var. Chiffre d’affaires 86,6 63,7 +35,9%



Marge Brute (1)



En % du CA







EBITDA (2)



En % du CA



45,3

52,3%







30,4

35,1%



39,2

61,5%







23,5

37,0% +15,5%











+29,2% Résultat opérationnel courant



En % du CA







Eléments non récurrents 15,7

18,2%







(1,8) 10,7

16,8%







(1,0)



+47,3%











Résultat opérationnel



En % du CA 13,9

16,1% 9,7

15,2% +43,3% Résultat financier (0,8) (0,5) Résultat avant impôt



En % du CA 13,1

15,2% 9,3

14,5% +41,8% Impôt sur les Résultats (3,6) (2,7) Résultat net de la période



En % du CA 9,6

11,1% 6,5

10,2% +46,7%





(1) Marge brute = Chiffre d’affaires - Achats consommés.

(2) EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels

(3) L’apport partiel d’actifs de l’activité Gaming à Nacon par Bigben Interactive a été réalisé avec un effet comptable au 01 octobre 2019. Les actifs et passifs apportés ont été comptabilisés à leur valeur comptable. Afin d’assurer la comparabilité des comptes , les données comparatives sont issues des « comptes combinés » qui tiennent compte des flux et des éléments du compte de résultat et du bilan liés à l’activité Gaming préparés à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et ses filiales Gaming . Ces flux intègrent les acquisitions des studios à compter de leur date d’acquisition.

Un taux de ROC en ligne avec l’objectif annuel de 18%

Nacon affiche au 1er semestre 2020/21 (du 1er avril au 30 septembre 2020) un chiffre d’affaires de 86,6 M€ en progression de 35,9% par rapport au S1 de l’exercice précédent. L’activité semestrielle bénéficie de la dynamique des accessoires Gaming, en particulier avec les casques premium RIGTM et les manettes officielles pour console PlayStation®4, et de la forte progression des ventes du back catalogue de jeux.

Dans ce contexte de hausse sensible de chiffre d’affaires, la baisse des charges externes et la progression maîtrisée des charges de personnel permettent à Nacon de générer une augmentation de 47,3% de son Résultat Opérationnel Courant (ROC) à 15,7 M€. Il représente désormais 18,2% du chiffre d’affaires, en ligne avec l’objectif annoncé pour l’ensemble de l’exercice 2020/21.

Après prise en compte des charges liées aux plans d’actions gratuites pour 1,8 M€, d’un résultat financier de (0,8) M€ et d’impôts sur les bénéfices de (3,6) M€, le Résultat Net ressort à 9,6 M€.

Un free cash-flow positif de 8,2 M€ sur le semestre

Au 30 septembre 2020, le cash-flow opérationnel progresse fortement à 34,1 M€ et permet de financer l’intégralité des CAPEX (25,9 M€) et de générer ainsi un free cash-flow de 8,2 M€.

Malgré une hausse des investissements et des remboursements d’emprunts bancaires à hauteur de 5 M€, la trésorerie nette, déduction faite de la dette financière de 65,2 M€, s’élève à 50,7 M€ au 30 septembre 2020 contre 42,8 M€ à fin mars 2020.

Perspectives : un objectif de chiffre d’affaires 2020/21 rehaussé

Nacon anticipe la poursuite de la dynamique de l’activité au 2ème semestre 2020/2021 (du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021) grâce :

à des marchés favorables bénéficiant désormais de deux générations de consoles (Current Gen PS®4 / XB1, et Next Gen PS®5 / Xbox Series X|S) sur lesquelles Nacon exploitera simultanément la quasi-totalité de ses prochaines productions ;

à la croissance des ventes digitales ainsi qu’à la sortie des versions Next Gen de WRC ® 9, Tennis World Tour ® 2, Hunting Simulator ® 2, Warhammer: Chaosbane® et au lancement de 5 nouveaux jeux (Monster Truck Championship, Blood Bowl 3, Handball 21, Werewolf: the Apocalypse® – Earthblood, Rogue Lords) ;

9, Tennis World Tour 2, Hunting Simulator 2, Warhammer: Chaosbane® et au lancement de 5 nouveaux jeux (Monster Truck Championship, Blood Bowl 3, Handball 21, Werewolf: the Apocalypse® – Earthblood, Rogue Lords) ; au carnet de commandes de casques des enseignes américaines pour la saison de Noël,

à la sortie de la gamme de manettes Revolution X et Pro Compact pour la nouvelle console Microsoft, et d’une gamme spéciale MG-X Series pour le Cloud Gaming.

Fort de ces orientations favorables, Nacon annonce une nouvelle révision à la hausse de son objectif de chiffre d’affaires 2020/2021 désormais compris entre 160 et 170 M€ (vs. 129,4 M€ au 31 mars 2020) tout en confirmant un taux de ROC à 18% pour cet exercice.

Nacon réitère également ses objectifs financiers pour l’exercice 2022/23 d’un chiffre d’affaires compris entre 180 et 200 M€ et d’un taux de ROC supérieur à 20%.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020/21 : 25 janvier 2021, après Bourse





